"В этом году коллега Раса Юкнявичене поделится со мной сушеными грибами. Приготовлю ушки с грибами, суп из свеклы, как делала моя мамочка. Это очень здорово", – сказала в передаче КК2 на LNK Малдейкене.
На праздники к Малдейкене приедет младший сын Миколас с супругой. Они вместе приготовят 12 рождественских блюд. Это первый праздник, который Аушра отметит в статусе пенсионерки. Ей этот статус нравится.
"Я так ждала! Когда я была ребенком, очень хотела стать старушкой, сейчас я официально чувствую себя старой. Не так давно один певец плакался, что год не мог поучить пенсию, ему бедняжке, никто не сообщил о том, что пришло время. Так я как здравомыслящий человек знаю, когда мне пора выходить на пенсию", – пошутила Малдейкене.
Ее пенсия – около 700 евро, для Литвы это очень хорошо.
"Но я почти всю жизнь работала на трех работах, получала гонорары за многочисленные книги. Знаете, когда я сейчас вижу кого-то, кто жалуется на маленькую пенсию, я вижу человека, который до 2009 года сидел на рынке, торговал и ничего не платил в "Содру", вижу фермеров, которые тоже ничего не платили в "Содру" до 2009 года, а это значит, что их родителей содержали такие учителя, как я, но я преподавала, учила, писала книги, занималась индивидуальной деятельностью", - сказала европарламентарий.
У Малдейкене есть на что тратить деньги. Она призналась, что много денег тратит на рождественские подарки.
"Но, я сейчас могу себе это позволить, когда могла позволить себе меньше, все равно много тратила на подарки", - сказала политик.
Сын с невесткой останутся у Аушры в Брюсселе до Нового года. Они вместе встретят и Новый год, пойдут слушать оперу "Норма".
Аушра сказала, что она - верующий человек. Для нее важен предпраздничный период. В праздники она не намерена отвечать в фейсбуке злопыхателям, которые порой грубо высказываются в ее адрес.
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