Новогодний "сюрприз" клиентам от Bitė: услуги подорожают

В конце года клиенты Bitė стали получать письма с уведомлениями о росте цен с 1 февраля 2024 года.
"Если вы пользуетесь услугой звонков, домашним интернетом, ноутбуком или телевидением Bitė для дома Go3, то план подорожает на 1,88 евро в месяц", – сказано в письме Bitė, которое видели журналисты Delfi.
Представитель компании Bitė Паулюс Кудараускас сказал, что цены пересматривают, чтобы компания могла продолжать инвестировать в новые технологии, создавать и развивать новые услуги, улучшать качество.
Bitė сообщает, что подорожает и услуга мобильной подписи – сейчас она стоит 87 центов в месяц, а с февраля подорожает до 1,99 евро.
Другие телекоммуникационные компании путем Bitė идти не планируют. Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйкуте сказала, что на данный момент действующие договоры с компаниями и частными лицами менять не планируют.
"Конкуренция на телекоммуникационном рынке остается большой, несмотря на то, что на нас также влияет замедление экономики и рост расходов. (…) Мы слышим, в чем нуждаются клиенты, поэтому будем инвестировать в модернизацию и расширение, также расширяем пакет дополнительных услуг", – сказала Буйкуте.
Похожий комментарий дали и представители Telia.
"Мы ценим наших клиентов и стараемся обеспечить им качественные услуги по цене, соответствующей рыночной, поэтому мы постоянно пересматриваем ценовую политику. Можем заверить, что в ближайшее время в планах Telia нет идеи массовых изменений цен", – сказала представитель компании Соната Падагайте.
Представитель Службы регулирования связи Кристина Масюлите сказала, что у компании есть право на изменение условий договора, однако клиенты должны знать, что в таком случае они могут расторгнуть договор без каких-либо последствий. Клиент может уведомить компанию о расторжении договора в течение месяца с момента получения сообщения.