Новогодний "сюрприз" клиентам от Bitė: услуги подорожают

В конце года клиенты Bitė стали получать письма с уведомлениями о росте цен с 1 февраля 2024 года.

"Если вы пользуетесь услугой звонков, домашним интернетом, ноутбуком или телевидением Bitė для дома Go3, то план подорожает на 1,88 евро в месяц", – сказано в письме Bitė, которое видели журналисты Delfi.

Представитель компании Bitė Паулюс Кудараускас сказал, что цены пересматривают, чтобы компания могла продолжать инвестировать в новые технологии, создавать и развивать новые услуги, улучшать качество.

Bitė сообщает, что подорожает и услуга мобильной подписи – сейчас она стоит 87 центов в месяц, а с февраля подорожает до 1,99 евро.

Другие телекоммуникационные компании путем Bitė идти не планируют. Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйкуте сказала, что на данный момент действующие договоры с компаниями и частными лицами менять не планируют.