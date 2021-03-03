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В среду правительство Литвы решило, что все возвращающиеся или прибывающие в Литву должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия.
Новое требование: прибывающим в Литву необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус
© DELFI / Karolina Pansevič

Этот порядок вступит в силу с 10 марта.

"Все лица, возвращающиеся или прибывающие в Литовскую республику по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что лицу не позднее чем в течение 72 часов перед возвращением в Литовскую Республику провели исследование на выявление COVID-19 и был получен отрицательный ответ (ответ серологического анализа на антитела не признается)", – говорится в постановлении правительства.

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Кроме того, компании обязаны организовать перевозку пассажиров так, "чтобы в транспортные средства не попадали пассажиры без анализа на COVID-19 и полученного отрицательного ответа анализа".

Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также лиц до 16 лет, которые следуют через Литву транзитом, переболевших коронавирусом или привитых от него, когда диагноз был подтвержден "на основании положительного результата анализа ПЦР на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела".

До сих пор предусматривалось, что прибывающие или возвращающиеся в Литву из стран, входящих в список затронутых вирусом, должны были предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за двое суток до прибытия, или сделать этот тест в Литве.

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