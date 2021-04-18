Новое требование может стать еще одним вызовом для выпускников: если не выполнят, не будут допущены к экзаменам

Коснется самых слабых выпускников

Журнал Reitingai первым поделился этой новостью на своей странице в Facebook и предупредил, что это может быть пагубным для выпускников с низкой успеваемостью. Журналистка Йоне Кучинскайте сообщила Delfi, что четверка в литовских школах - минимальная положительная оценка, а если выпускники имеют отрицательную оценку, они не могут сдавать школьный или государственный экзамен.

"Неважно, будет ли экзамен по литовскому или другому предмету. Правда, экзамен по литовскому языку самый важный, потому что он обязательный. Все это актуально для слабых выпускников. Если у них отрицательная оценка, они не могут сдавать ни школьный, ни государственный экзамен на аттестат зрелости.

Поэтому для двенадцатиклассников важно, чтобы эта оценка была положительной. Раньше они могли сдавать эти долги до конца учебного года, а затем сдавать экзамены", - прокомментировала она.

Она также добавила, что поправка была принята 24 марта и вступила в силу 25 марта. Это означает, объясняет Й. Кучинскайте, что ответственное лицо школы, обычно директор, должен регистрировать в системе KELTO всех учащихся, получивших отрицательные оценки и не допущенных к сдаче экзаменов.

"Это нужно сдать до 3 июня, а экзамены начинаются уже 7 июня. Конечно, все было бы хорошо, если бы это приняли раньше. Например, последняя поправка в это распоряжение была внесена в 2006 году тогдашним министром Ромой Жакайтене.

Она охватывает различные предметы, связанные с государственными экзаменами на зрелость и тестами по литовскому языку и литературе. Поскольку в этом году зачетов нет, эта часть не имеет значения. Эти изменения разнообразны, но изменение из-за отрицательных оценок наиболее актуально для слабых выпускников. Если бы эти поправки были внесены, например, в сентябре, октябре или, например, в ноябре, когда выпускники должны были выбирать, какие экзамены сдавать, все было бы хорошо.

Однако, когда эти изменения вносятся за два месяца и за неделю до экзамена на аттестат зрелости, это не очень хорошо. Это наблюдение также подтверждается тем фактом, что, например, учителя и директора школ пишут нам сегодня и спрашивают, где найти этот закон. Между министерством и школами просто нет хорошей коммуникации. Поэтому, если они не знают, они обращаются к журналистам с вопросом, где искать. Приходится констатировать, что в силу определенных обстоятельств в самих школах отсутствует внутренняя коммуникация", - отметила журналист.

Осталось мало времени

По словам Й. Кучинскайте, важно учитывать, что до экзаменов остается не так много времени. По ее словам, выпускники этого года уже находятся в невыгодном положении, потому что учились дистанционно практически целый год.

"В прошлом году, с 16 марта, почти три месяца, а в этом году некоторые школы обучались дистанционно каждые две недели с сентября, а с декабря вообще не ходили в школу. В общем, получается год такого обучения. Я не знаю, если мы говорим о помощи детям со слабыми сторонами в учебе, консультированию и обо всем остальным, то тогда мы еще больше на них давим.

С одной стороны, из-за этих плохих оценок можно сказать, что эти дети сами виноваты, поэтому нельзя злиться, нужно было учиться и так далее. Отчасти это правда, но с другой стороны, безусловно, бывают случаи, когда дети, которые имеют отрицательную оценку, а затем каким-то образом имеют минимальную положительную оценку, набирают не только минимальное количество баллов на экзамене, но и больше. Так что, возможно, между учителем и учеником не было "химии", как говорят дети, они "засиделись", поэтому так вышло".

Также, по ее словам, из-за лени или отсутствия мотивации люди переживают в своей жизни разного рода кризисы. В этой ситуации она видит другую проблему.

"Если мы держали человека в гимназии двенадцать лет из-за его корзины, то мы должны дать ему шанс попробовать. Также помочь ему справиться с долгами и получить хотя бы минимальную положительную оценку. Очень некрасиво получится, если мы оставим этого ученика и после десятого класса не предупредим его, что в гимназии не потянет, и не дадим ему сдавать экзамены в двенадцатом классе.

Мы должны дать шанс, и если он не сдаст, он сам сделает выводы, поймет, что сделал что-то не так. Если сдаст его на базовом или высшем уровне, значит, что-то не так с учителем, который его учил".

Й. Кучинскайте предупредила, что самочувствие учеников из-за пандемии уже находится на грани, поэтому такое изменение может вызвать еще больше проблем.

Поддерживают поправку

Директор биржайской гимназии "Сауле" Дайнюс Корсакас сообщил, что ему известно о недавно принятой поправке к приказу, и он уже проинформировал о ней как учителей, так и выпускников.

"Я воспринял это как положительный момент, потому что для выпускника это по-прежнему знак того, что он должен стабильно работать весь год и не испытывать удачу при сдаче экзаменов. Я еще не разговаривал с учителями по этому поводу, но проинформировал и их, и выпускников посредством электронного дневника.

Думаю, не все выпускники остались довольны, то есть те, кто учился хуже и имел неудовлетворительные оценки, вероятно, нет. Что касается учителей, я думаю, они принимают это положительно. Предыдущий приказ, разрешавший сдавать экзамены всем с отрицательными оценками, не был принят учителями с радостью".

По его словам, наблюдалась очень большая расслабленность выпускников и предполагалось, что ответственность не возрастет после достижения совершеннолетия.

Директор отметил, что ребята, которые были более расслаблены в течение учебного года, могут получить более высокие оценки на экзаменах.

Исключение применялось только в 2020 году

Министерство образования, науки и спорта прокомментировало новостному порталу, что требование иметь как минимум удовлетворительную ежегодную оценку по предмету до начала основной сессии экзаменов на аттестат зрелости всегда было нормой.

"Это положение было изменено осенью 2019 года, исключения применялись только на один год - в 2020. Это было связано с тем, что некоторые экзамены на аттестат зрелости проводились до конца учебного года, то есть учащиеся еще не проходили ежегодные аттестации. Обычно основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начиналась в апреле и длилась до середины июня.

Таким образом, от тех, кто выбрал те экзамены, которые проводились во время учебы, не требовалось иметь удовлетворительную годовую оценку. А для тех, чьи выбранные экзамены на аттестат зрелости сдавались в конце учебного процесса, была необходима годовая оценка", - говорится в письменном комментарии Delfi.

По данным министерства, выпускники, которые получают неудовлетворительную ежегодную оценку по предмету во время учебы, но получают дополнительное обучение после получения индивидуальной поддержки, будут иметь возможность согласовать со своим учителем-предметником индивидуальные решения, которые позволят достичь лучших результатов и повысить неудовлетворительную годовую оценку с 21 мая до 3 июня.