15 декабря стало известно, что введение аптечек нового образца отсрочено до апреля 2022 года. Если аптечка была куплена после 1 января 2019 г., то купить надо только жгуты-турникеты. Если аптечка старая, то придется покупать все необходимые средства.

В аптечках нового образца должны быть жгуты-турникеты, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования.

Пока водители ломают голову над тем, где взять необходимые вещи, травматологи не могут прийти в себя от полученной информации.

"Скажу прямо и просто - абсолютная глупость. Несколько дней назад я слышал, как представитель Минздрава заявила, что при комплектации аптечки советовались с врачами скорой помощи. Я хочу спросить, почему никто не советовался с травматологами, с опытными врачами, которые каждый день сталкиваются с разными травмами. Ведь весь мир давно знает, насколько опасная вещь жгут-турникет, если его использовать неправильно", - сказал врач травматолог с почти 40-летним стажем (имя и фамилия редакции известны).

По словам врача, надо уметь пользоваться жгутом-турникетом, а не просто возить его с собой. Литовские водители этого делать не умеют, многие вообще впервые о такой вещи слышат.

"Жгут-турникет используют только при артериальном кровотечении. Если наложить его неправильно, кровотечение усилится, состояние пострадавшего ухудшится. Многие ли водители могут отличить артериальное кровотечение от венозного? При венозном достаточно давящей повязки, жгуты-турникеты не нужны. В таком случае, если наложить турникет, появится невыносимая боль, у человека случится травматический шок. Можно даже повредить нерв, после чего человек не сможет шевелить конечностями, начнется гангрена. За почти 40 лет я не видел ни одного пациента, которому бы правильно наложили жгут-турникет, если это делали не врачи. Я ни разу не видел, чтобы бригада скорой помощи привезла пострадавшего с места ДТП с наложенным турникетом. Отдельные случаи были только при несчастных случаях на рабочем месте. Ведь, чтобы наложить жгут пострадавшему в ДТП, надо его приподнимать, вытаскивать из машины. Какое право у нас есть это делать, ведь мы ничего не знаем о полученных травмах. Может у человека травма позвоночника. Так можно убить человека. Кто-нибудь считал, сколько турникетов было использовано после 2003 года, когда от них отказались? Выясняли, нужны ли они? Ведь для такого приказа министра нужно серьезное основание. Но похоже, действуют как обычно - я придумал, мы сделали. Такое могли придумать только дилетанты", - сказал опытный травматолог.

Водителям также никто не готовит курсы, на которых будут учить использовать жгут-турникет. Поэтому водители должны не просто забросить новую аптечку в багажник, а изучить инструкции по применению их содержимого.

В начале декабря Минздрав Литвы сообщил о том, что принятый год назад закон вступает в силу с января, водителей ждут штрафы.

Неудивительно, что после такой новости аптечки в Литве быстро раскупили. Водители стали заказывать необходимые вещи в Китае.

В Литве аптечка нового образца стоит около 40 евро, а китайцы отдельно продают необходимые вещи по несколько евро, только жгут-турникет стоит дороже - 13 евро (их надо два). Сколько водители будут ждать заказанное, пока неизвестно, но с поставками товаров из Китая сейчас дела обстоят неважно.

На это отреагировал Минздрав: "Средства для оказания первой помощи должны быть с обозначением CE, которое означает, что эти средства были произведены при соблюдении всех необходимых правил безопасности, прошли проверку на безопасность. Перед тем как покупать такие средства у неевропейских производителей, надо проверить, есть ли на них необходимые обозначения, зарегистрирован ли производитель в ЕС, есть ли у него необходимые сертификаты, действуют ли они. Медицинские средства, которые не отвечают установленным требованиям, не должны попадать на литовский рынок, поэтому импортеры этих товаров могут понести большие убытки. Еще хуже, если такие медицинские средства попадают на рынок и представляют потенциальную опасность пациентам и пользователям".

Полиция за подобное нарушение в первый раз делает предупреждение, затем следует штраф 5 евро, за повторное нарушение штраф составляет 10-12 евро.

Полиция в курсе происходящего, поэтому обещает не штрафовать водителей пока в продаже не появятся необходимые вещи или укомплектованные аптечки нового образца.