Новое развлечение в Вильнюсе: открывается парк уникальных световых скульптур

В экспозиции – оригинальные работы литовских и польских художников. Проект включен в программу мероприятий, посвященных 700-летию города.
"Вечером каждый посетитель Ботанического сада сможет отправиться в путешествие и сделать немало открытий. В саду представлены работы 4 известных художников - Ярослава Козяры, Олены Глинки, Мантаса Мазиляускаса и Марты Басандовской", – сказал директор Ботанического сада Аудрюс Скридайла.
Цена билетов 10-14 евро.
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