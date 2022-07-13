Новое развлечение в Вильнюсе для любителей экстрима: прогулка на высоте 170 м

Желающих прогуляться по такой террасе ждут профессиональные инструкторы. На посетителей надевают специальные ремни безопасности, их инструктируют, объясняют правила поведения.

Посетителей с помощью специального троса пристегивают к конструкции, которая позволяет им гулять по террасе, обойти круг вокруг телебашни, посидеть на краю, однако трос обеспечивает безопасность, не слишком длинный. Самостоятельно клиент не может отстегнуть такой трос и снять защиту. Кроме того, каждую группу сопровождает инструктор, который следит за поведением клиентов. Из соображений безопасности телефоном пользоваться запрещается – фотографии могут сделать друзья "гуляющих" со специальной зоны террасы.

Ремни безопасности и тросы произведены французской компанией Petzl, kuri которая специализируется на разработке и производстве оборудования для профессиональных верхолазов, спелеологов и альпинистов с 1970 г.