Новое развлечение в Литве, привлекающее сотни туристов

В Пасвальском районе около Via Baltica в загоне можно увидеть благородных оленей. Они принадлежат Бригите и Роландасу Индришюнасам. Молодые фермеры решили не обрабатывать землю своих дедов, а запустить на участок живые "газонокосилки".

Так в деревне Браздигала на участке 10 га появилась сначала пара оленей, потом пара хайлендов (шотландская порода коров).

За 4 года стадо оленей достигло 70 особей, а хайлендов - 10.

"Мы хотим держать 100 благородных оленей. Тогда сможем думать об их продаже или оборудовании мясного цеха. Пока эта красота особой финансовой пользы не приносит. Правда, на рога есть спрос. Мы сами любуемся нашими красавцами, принимаем туристов", – рассказал Роландас, заметив, что в особом уходе животные не нуждаются.