Новое развлечение в Литве, привлекающее сотни туристов

В Пасвальском районе около Via Baltica в загоне можно увидеть благородных оленей. Они принадлежат Бригите и Роландасу Индришюнасам. Молодые фермеры решили не обрабатывать землю своих дедов, а запустить на участок живые "газонокосилки".
Так в деревне Браздигала на участке 10 га появилась сначала пара оленей, потом пара хайлендов (шотландская порода коров).
За 4 года стадо оленей достигло 70 особей, а хайлендов - 10.
"Мы хотим держать 100 благородных оленей. Тогда сможем думать об их продаже или оборудовании мясного цеха. Пока эта красота особой финансовой пользы не приносит. Правда, на рога есть спрос. Мы сами любуемся нашими красавцами, принимаем туристов", – рассказал Роландас, заметив, что в особом уходе животные не нуждаются.
В лесах Кайшядорского района молодой фермер Каролис Канапяцкас держит ланей. Первый загон он устроил в деревне Александрувка. Сейчас уже оборудованы четыре загона - летний, осенний, для самцов и для самок, которые ждут малышей.
Во время гона в загонах кипят страсти, самцы устраивают турниры. Туристы особенно любя наблюдать за самками с малышами.
По словам Каролиса, рога ланей пользуются большим спросом. Пока семья фермера собирает рога и складирует их, в планах - проведение мастер-классов. Фермер мечтает создать парк ланей.
В Дзукийском национальном парке можно посетить Стегаляйский природный комплекс, где на территории 100 га открыт зубровник. Он находится между Марцинконисом и Зервинай.
По словам натуралиста Витаутаса Еремичюса, в Дзукии есть и дикое стадо зубров.