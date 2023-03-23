Новое развлечение в Кайшядорском районе: ферма ланей

Он выбрал ланей, хотя была идея разводить благородных оленей. Лани - красивые, они красивее косуль, грациозные и дружелюбные. Самцы ланей весят около 100, самки – 60-70 кг. Это намного меньше, чем вес благородных оленей. Кроме того, для оленей нужны загоны высотой 3 м.

Сначала фермер завел трех самок и одного самца. Через несколько лет стадо увеличилось до 99 особей, загоны охватывают 5 га. И загоны, и кормушки, и навесы для ланей Каролис сделал своими руками.

Летом животные не нуждаются в дополнительном корме, а зимой им нужны сено, зерно, овощи, веточки.

Каролис рассказал, что рога ланей пользуются большим спросом, они не полые внутри, поэтому интересуют и ювелиров, и мастеров, изготавливающих нетрадиционную мебель, и разработчиков одежды.

Ни одну свою лань Каролис не продал на мясо. И пока не собирается. Ему жалко резать таких красивых животных. Однако гурманы высоко ценят мясо ланей.

В Литве есть 400 хозяйств, которые содержат копытных животных.

Только в Кайшядорском районе ланей держат в 40 хозяйствах.

Каролис пока продает молодых животных. Красивый молодой самец лани стоит до 1000 евро, самка - до 500 евро. Детенышей лани Каролис не продает, потому что искусственно вскормленные лани растут хуже, отличаются более слабым здоровьем.

Летом Каролис планирует устроить для посетителей фермы вымощенную деревом дорожку, поскольку родителям с колясками ездить по лесной опушке неудобно.