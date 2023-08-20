20 августа 2023 г. 11:36

Новое развлечение в Аникщай: открыт обновленный кабинет начальника ж/д станции

 
ru.DELFI.lt
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
ФОТО: Sekundė.lt
Публичное учреждение "Аукштайтийская узкоколейная железная дорога" обновила кабинет начальника ж/д станции в Аникщай. Отныне это будет еще одно туристическое место.

"Как мы и обещали, расширяем спектр услуг для пассажиров узкоколейной железной дороги. В этом году мы обновили кабинет начальника ж/д станции, в нем появилась возможность воспользоваться почтовыми услугами и выслать открытку своим друзьям и близким", – сказал директор "Аукштайтийской узкоколейной железной дороги" Дарюс Лютикас.

По узкоколейной железной дороге в свое время перевозили немало почты. Во время открытия ж/д в 1899 г. на отрезке Паневежис–Швянчёнеляй–Пастовай было 6 почтовых вагонов. Почта на исторической ж/д в Аникщай будет действовать в бывшем кабинете начальника станции.

В начале лета этого года в Аникщай привезли два открытых вагона с прозрачными тентами, защищающими от дождей. Из таких вагонов во время поездки лучше видны окрестности и панорама на реку Швянтои. В одном из закрытых вагонов установлен кондиционер.

Напомним, что регулярные рейсы по узкоколейке из Аникщай через Рубикяй и назад в Аникщай осуществляют с начала мая по конец октября каждую субботу и воскресенье в 11 часов.

В выходные дни в 15.30, 16.00 и 16.30 ч. организуют поездки на короткое расстояние.

В среду, четверг и пятницу бывают короткие рейсы до Аникщайского инкубатора искусств и назад (с 14 ч).

В Аникщай по узкоколейке можно покататься на электрической дрезине.

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