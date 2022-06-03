Три недели назад в Кедайняйском районе одна школьница упала в обморок и пережила клиническую смерть. Ее жизнь спасла лишь быстрая реакция учителей. Девушке стало плохо после курения электронной сигареты. На этот раз помощь потребовалась 12-летним.
"Школьнику стало плохо, он обратился к медработнику, та вызвала скорую. Подозревают, что он курил электронные сигареты. Подробностей у нас нет. Эта проблема существует во всем районе", – сказала LNK директор школы.
"Фиксировалось нарушение сердечной деятельности, ученик сказал, что ему плохо, специалист вызвала скорую", – пояснила она.
По словам директора, плохо стало троим школьникам, а по данным полиции пострадавших было четверо (один обратился к врачам позже).
"В больницу доставили четверых детей одного возраста. У них взяли пробы на употребление наркотиков", – сказал специалист LNK.
Проверяют, не было ли в сигаретах наркотиков. Директор сказала, что дети курили еще до начала уроков, поскольку им стало плохо в 9 ч. утра.
"Нужна активная помощь родителей, мы много говорим с детьми, с учителями, но, к сожалению, некоторые родители отклоняют все доводы и заявляют, что для их детей это не проблема", – сказала LNK директор.
Директор Кедайняйской больницы сказала, что курение представляет серьезную проблему. Со специалистами согласны и совершеннолетние 12-классники из Кедайняй. Они говорят, что в ужасе от того, сколько школьников курит.
"Когда я был в их возрасте, такого не было. Я посмотрел, сейчас курят 50% 6 и 7-классников", – сказал LNK 12-классник.
"Сейчас распространены все эти жидкости. На самом деле нехорошо, что такое происходит", – вторил ему другой выпускник.
Врачи отмечают, что важно обратить внимание на первые признаки отравления во время курения.
"Когда переступают определенный порог, детям становится плохо: кружится голова, чувствуется слабость", – пояснила врач.
Мэр района провел срочное заседание.
"Я думаю, нужно больше контроля. Во время перемен видно, чем заняты школьники. Во многих школах есть видеокамеры", – заметил мэр Валентинас Тамулис.
Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что в новом учебном году этому вопросу будут уделять больше внимания.
Обстоятельства происшествий в Кедайняй расследует полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Участники системы пенсионного накопления не могут отказаться от него
Осталось меньше месяца для тех, кто должен определиться...
Спецэфир Delfi с военным экспертом Олегом Ждановым: 100 дней войны в Украине Гость студии - бывший инженер-конструктор российского оборонного предприятия
Идет 100-ый день нападения России на Украину. Президент...
На прилавках литовских магазинов больше нет любимого украинского товара
На прилавках магазинов жители больше не находят...
Экс-президент Литвы о звонках Путину: это звонки террористу
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте жестко оценила...
Руководители Литвы в Baltic Pride участия принимать не будут
В субботнем шествии Baltic Pride депутаты массово...