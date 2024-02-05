Новое предложение – памятник Пушкину в Грутский парк

Небольшой бронзовый бюст с фамилией - Пушкин. Этот памятник поэту XIX века кажется неуместным общественному деятелю Барткявичюсу.

"Пушкин в то время был глашатаем оккупантов", – заявляет глава Международного фонда друзей Украины Барткявичюс.

"Там, где Пушкин - там их земли, они так думают. И в любой момент могут прийти защищать не мистических русскоязычных жителей, а именно свои границы – Пушкина, советских воинов", – считает он.

Барткявичюс предлагает перевезти памятник Пушкину в Грутский парк. С таким предложением он обратился в муниципалитет.

"Эта инициатива пришла от людей радикальных и даже экстремистских взглядов", – сказала директор Маркучайского поместья Надежда Петраускене.

"Я - против уничтожения исторических фактов. История - это кладезь, у историков есть о чем писать, они должны выяснять и интерпретировать. Но стирать, уничтожать - нет", – сказала доцент Кафедры славистики Вильнюсского университета Дагне Бержайте.