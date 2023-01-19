Новое исследование: жители Литвы стали чаще уходить на пенсию досрочно

"В Литве около 7000 человек получают пенсию досрочно. Досрочно на пенсию может выйти человек, которому до пенсии осталось не больше 5 лет, если у него есть необходимый стаж. С 2021 года в сфере досрочных пенсий были определенные изменения. Если досрочно на пенсию уходит человек со стажем 40 лет и больше, то ему платят всю пенсию, не снижая", – сказала LNK представитель Госконтроля Эйвида Шламе.

По ее словам, исследование обратило внимание на то, что условия досрочной пенсии стали более благоприятными, пенсию меньше снижают тем, у кого нет 40-летнего стажа и совсем не снижают людям со стажем в 40 и более лет, если до пенсии им осталось меньше 3 лет.

"Мы в ходе исследования анализировали людей, которые досрочно ушли на пенсию в 2021 году. И выявили, что в 2021 г. в 4,5 раза больше людей ушли на пенсию досрочно, по сравнению с 2019 г. Именно по той причине, что у них был необходимый стаж, эти люди много работали", – сказала LNK Шламе.

По ее словам, люди уходят на пенсию досрочно по разным причинам.

"По большей части, это проблема регионов, уходят на пенсию досрочно люди, которые лишаются работы или те, у кого начинаются проблемы со здоровьем. Результаты нашего исследования показали, что 88% людей, которые ушли на пенсию досрочно, получили маленькие пенсии или пенсии на грани риска бедности. Это пенсия в размере 373 евро. Также 86% ушли на пенсию после того, как больше месяца у них не было работы. Мы считаем, что досрочная пенсия не должна быть проблемой решения вопроса безработицы людей старшего возраста", – подчеркнула собеседница LNK.

Шламе сказала, что людей должны побуждать оставаться на рынке труда как можно дольше.

"Их должны мотивировать, чтобы они работали, платили взносы по соцстрахованию. Это гарантирует большую пенсию в будущем и полезнее в экономическом плане, люди себя также реализуют. Людей должны побуждать к переквалификации, учебе, чтобы они приспосабливались к изменению технологий, чтобы как можно дольше оставались на рынке труда. Сейчас есть даже такие данные, что в Литве работают 12% пенсионеров", – сказала LNK Шламе.

До 2021 года тем, кто досрочно уходил на пенсию, пенсию снижали на 0,4% ежемесячно.

"После изменений в 2021 г. процент уменьшили до 0,32%. А тем, у кого стаж 40 лет и больше, пенсию не снижают. Такому человеку выгодно уходить на пенсию, его пенсия не снижается", – сказала представитель Госконтроля.

По ее словам, условия досрочной пенсии демотивируют жителей, не побуждают их дольше работать, люди видят, что выгодно раньше уходить на пенсию, поскольку пенсия не будет меньше.

"Но, как мы акцентируем, людей должны побуждать оставаться на рынке труда", – сказала Шламе.