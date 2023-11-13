Новое исследование: уровень жизни в Литве достиг небывалых высот

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Уровень жизни в Литве за десять лет достиг небывалых высот. По крайней мере об этом свидетельствует исследование Центрального агентства по управлению проектами, сообщает канал LNK.

Эксперт Центрального агентства по управлению проектами Валюс Сербента рассказал, что такое индекс качества жизни в муниципалитетах.

"Это аналитическое средство, предназначенное для муниципалитетов, учреждений центральной власти, которые на основе этих результатов могли бы обосновано оценить ситуацию в муниципалитетах. Тогда там, где ситуация хуже, установили бы другие приоритеты, чтобы повысить уровень жизни", – сказал собеседник.

Этот индекс выводят на основе статистических данных о муниципалитетах. "Это условия материальной жизни, предприимчивость жителей и условия конкуренции бизнеса, услуги здравоохранения, образования, демография, публичная инфраструктура, качество жизни и безопасность. Общность этих факторов и является индексом качества жизни", – сказал Сербента.

"Время перемен, которое мы рассматривали, идет с 2013 года. Соответственно, качество жизни в некоторых сферах значительно улучшилось. Например, в среднем в Литве за этот период они улучшились на 140%, а в сельской местности - на 150%. Это нормально. Ведь в сельской местности и потребности, и потенциал был самым большим. Один из таких показателей, который особенно влияет на качество жизни - это зарплата. Если получаешь большую зарплату, то и другие потребности у тебя становятся выше. За этот период средняя зарплата выросла в два раза", – поделился информацией Сербента.

Что касается предприимчивости жителей и конкуренции в бизнесе, то за это время число хозсубъектов выросло на 1/4.

"Они создали добавленную стоимость на 70% больше, чем в 2013 году. Что это значит? Это значит новые рабочие места, дополнительные зарплаты. Это влияет и на качество жизни. Из перечисленных мной показателей за это время выросли все. Но один из них – демография, демонстрирует отрицательные тенденции. Этот показатель снизился на 10%. Это результат низкой рождаемости. Это общая тенденция не только в Литве. Отрицательным сохраняется баланс прибывающих и уезжающих жителей. Итак, демографические проблемы заставляют задуматься всех. Ради будущего и благосостояния", – сказал Сербента.

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