Новое исследование: уровень жизни в Литве достиг небывалых высот

Эксперт Центрального агентства по управлению проектами Валюс Сербента рассказал, что такое индекс качества жизни в муниципалитетах.
"Это аналитическое средство, предназначенное для муниципалитетов, учреждений центральной власти, которые на основе этих результатов могли бы обосновано оценить ситуацию в муниципалитетах. Тогда там, где ситуация хуже, установили бы другие приоритеты, чтобы повысить уровень жизни", – сказал собеседник.
Этот индекс выводят на основе статистических данных о муниципалитетах. "Это условия материальной жизни, предприимчивость жителей и условия конкуренции бизнеса, услуги здравоохранения, образования, демография, публичная инфраструктура, качество жизни и безопасность. Общность этих факторов и является индексом качества жизни", – сказал Сербента.
"Время перемен, которое мы рассматривали, идет с 2013 года. Соответственно, качество жизни в некоторых сферах значительно улучшилось. Например, в среднем в Литве за этот период они улучшились на 140%, а в сельской местности - на 150%. Это нормально. Ведь в сельской местности и потребности, и потенциал был самым большим. Один из таких показателей, который особенно влияет на качество жизни - это зарплата. Если получаешь большую зарплату, то и другие потребности у тебя становятся выше. За этот период средняя зарплата выросла в два раза", – поделился информацией Сербента.
Что касается предприимчивости жителей и конкуренции в бизнесе, то за это время число хозсубъектов выросло на 1/4.
"Они создали добавленную стоимость на 70% больше, чем в 2013 году. Что это значит? Это значит новые рабочие места, дополнительные зарплаты. Это влияет и на качество жизни. Из перечисленных мной показателей за это время выросли все. Но один из них – демография, демонстрирует отрицательные тенденции. Этот показатель снизился на 10%. Это результат низкой рождаемости. Это общая тенденция не только в Литве. Отрицательным сохраняется баланс прибывающих и уезжающих жителей. Итак, демографические проблемы заставляют задуматься всех. Ради будущего и благосостояния", – сказал Сербента.