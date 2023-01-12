Дамбраускайте - эксперт литовского Центра исследований Восточной Европы. По ее словам, с помощью опроса хотели развеять некоторые мифы.

"Один из них – часто использует пропаганда – в Литву едут только потому, что больше нигде не принимают. В ходе исследования общались с людьми, а после исследования их ответов выяснили, что это не так. Основная причина, по которой выбрали Литву – успешная политика правительства. Правительство Литвы после событий 2020 года предоставило возможность въезда многим людям. Чтобы они избежали заключения", – указала эксперт центра.

По словам Дамбраускайте, люди говорят, что был ясный порядок получения визы, вида на жительство в Литве.

"А другая причина - больше эмоциональная. Люди чувствуют связь с Литвой, знают Литву, они здесь бывали, у них есть здесь знакомые, связи. Поэтому Литва - одно из таких направлений, которое люди выбирают как добровольно, так и вынуждено", – сказала она.

По словам Дамбраускайте, в ходе исследования выяснилось, что больше 80% белорусов приехали в Литву, поскольку бежали от политического преследования.

"Или лично сталкивались с репрессиями или кто-то из близких с ними столкнулся, стало ясно, что они будут следующие. Что касается возраста, то можно говорить обо всех возрастных категориях. Основной сегмент – люди 30–40 лет. Им проще уехать, чем людям более старшего возраста. Люди постарше сталкиваются с большим страхом, они боятся, что не смогут интегрироваться. Плюс вызовы, связанные со здоровьем", – сказала эксперт.

Дамбраускайте подчеркнула, что во время протестов 2020 г. участвовали люди разных социальных групп. Все эти группы представлены и в Литве.

"От работников заводов до программистов", – сказала она.

По словам Дамбраускайте, белорусы хорошо интегрируются в Литве.

"Результаты исследования показывают, что только около 10% из них пользуются социальными программами. Из них 1/4 использует помощь неправительственных организаций. Это значит, что на плечи бюджета ложится лишь небольшая их часть", – сказала Дамбраускайте.

По ее словам, около 70% участников опроса сказали, что у них есть постоянный и стабильный источник доходов. 1/4 хочет создать рабочее место себе и другим.

Дамбраускайте рассказала LNK, что участников опроса спрашивали и о влиянии войны, которую Россия начала в Украине. Для приехавших в Литву белорусов этот опыт был "ломающим и травматическим".

"Я думаю, значительно изменился процент людей, которые готовы вернуться в Беларусь, если что-то изменится. Во время интервью люди акцентировали, что за всю свою жизнь они не смоют это пятно. Они имеют в виду моральные последствия, связанные с тем, что Беларусь помогала, способствовала российской агрессии", – сказала Дамбраускайте.

Эксперт заметила, что опрос показал - белорусы в Литве чувствуют себя в безопасности, безопасность они оценили в 8–9 баллов из 10.

"Но с учетом того, что большая часть людей осталась активной, стремится изменить режим в Беларуси, эти люди говорят, что, например, консульские услуги используют как дополнительную меру политического давления. Они чувствуют это давление", – сказала Дамбраускайте.

Delfi напоминает, что Александр Лукашенко на прошлой неделе подписал два закона: в соответствии с одним, Беларусь сможет присвоить себе имущество гражданина "недружественной режиму" страны, в соответствии со вторым, с лета режим может лишать гражданства самих белорусов, осужденных за экстремизм.

Комментируя эти решения, Дамбраускайте сказала, что режим ищет иные способы оказания давления на находящихся за границей активистов.