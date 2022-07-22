Новое чудо в Паланге - "умный" унитаз: желающие испытать стоят в очереди, но пользоваться умеют не все

Предприниматели в Паланге делают все возможное, чтобы привлечь отдыхающих. Они не жалеют денег на новинки. Кое-что не оправдывает себя, но есть вещи, которые становятся настоящей сенсацией.

"Для клиентов кафе - бесплатно. Людей с улицы не принимаем", – предупреждает администратор кафе Ave Medica Живиле.

В этом малоизвестном кафе на ул. Гинтаро раньше чаще собирались пациенты одноименной частной клиники. Несколько недель назад, кафе стало местом притяжения отдыхающих.

В Паланге из уст в уста передают новость - здесь можно увидеть японское чудо – "умный" туалет. В Литве для многих это нечто из другого мира.

"Он больше и удобнее нашего туалета", – сказала Вида из Паневежиса, впервые побывав в таком туалете.

"Я и не знала, что такое бывает, хочу такой дома, интересно, сколько ему требуется электричества", – продолжила она.

"Очень хорошая вещь, до сих пор я такое только в фильмах видел. Удивился, сфотографировал для друзей", – сказал Лаймонас из Шилальского района.

"Я не знал, как им пользоваться, поэтому и задержался", – оправдывался каунасец Арунас.

Японские "умные" туалеты здороваются с человеком, который к ним подходит. Тогда поднимается крышка, внутри загорается свет. Присев, человек чувствует приятное тепло, поскольку сиденье у туалета с подогревом. После того как человек справляет нужду, унитаз действует как биде. Клиент может дополнительно использовать мыло. В Паланге мыла нет, придется довольствоваться водой. После этого можно вытереться бумагой, но туалет предлагает услугу сушки с помощью теплого воздуха.

Живиле рассказала, что многие клиенты, увидев такой унитаз, приходят за помощью.

"Естественно, люди удивляются. В Литве такого нет, поэтому люди боятся испортить аппарат. Они спрашивают, что включать, чтобы все было хорошо. Чаще всего задают вопрос – как спустить воду, поскольку обычной кнопки нет", – сказала она.

По ее словам, чтобы спустить воду, надо слегка прикоснуться к туалету ногой. Администрация приклеила около унитаза инструкцию: "Чтобы спустить воду дважды слегка прикоснитесь ногой к правой стороне унитаза или приподнимите крышку". Не всем клиентам понятен этот текст.

Все посетители, которые приходят впервые, остаются в туалете надолго - сначала фотографируют, а потом уже используют по назначению. Пока люди изучают новый унитаз, у двери образуются очереди.

Благодаря этому унитазу, люди открывают для себя кафе Ave Medica - заказывают напитки и еду.

Такие же унитазы установлены в некоторых апартаментах клиники. На Booking.com на следующей неделе можно заказать ночевку в таких апартаментах за 77 евро для двоих (надо указать, что вы желаете номер с "умным" унитазом, если будет возможность, вашу просьбу учтут).