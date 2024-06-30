Новинки в литовских поездах удивляют иностранцев: такого в лондонских поездах не увидишь

Обычно люди говорят о неприятном опыте, но журналист портала решил поступить иначе и рассказать о положительных моментах своей поездки на поезде.



„Что происходит – откуда такая роскошь?“, – удивлялась также пассажирка Дануте. Женщина много путешествует, много видела – была и в Португалии, и на юге Франции, и в Норвегии.

„У нас точно лучше, чем в других странах“, – сказала попутчица журналиста.



„Ваши поезда - это нечто особенное. Я не могу поверить в происходящее, такого я не видел даже в Лондоне. Нигде не доводилось видеть ничего подобного, это высший класс“, – удивлялся британец Эдвард.