2024.08.06 12:05

Новинка: за отказ от загрязняющего природу автомобиля – 1000 евро на билеты на поезда

 
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ФОТО: IRMANTAS GELUNAS | Bendrovės archyvas

Агентство по управлению проектами в сфере окружающей среды (АУПСОС ) и LTG Link призывают жителей отказаться от старых, загрязняющих природу автомобилей и воспользоваться еще одной альтернативой. За утилизацию старого автомобиля класса M1 можно получить компенсацию в размере 1000 евро на покупку велосипеда, самоката, билетов на общественный транспорт или на поезда, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы работали не один год, чтобы предложить жителям возможность пересесть из загрязняющего природу автомобиля в поезд. До сих пор самой популярной формой компенсации была покупка электросамоката, мы надеемся, что поездки на поездах будут не менее популярными. Призываю всех воспользоваться этой возможностью и испробовать преимущества такой поездки“, – сказала представитель агентства Агне Маркаускене.

Чтобы получить компенсацию за уничтожение автомобиля класса M1, которым человек владел не меньше 12 месяцев до 1 июня 2023 г. После сдачи автомобиля на металлолом надо взять справку о его утилизации. Техосмотр должен действовать не меньше чем до 18 ноября 2023 г. За один автомобиль компенсация выплачивается один раз.

После сдачи автомобиля в утиль, надо взять подарочный купон LTG Link на поездку на поездах на желаемую сумму, но не больше чем на 1000 евро, и взять фактуру на сайте. Когда будут собраны все документы, надо обратиться в агентство.

Агентство напоминает, что после утилизации старого автомобиля можно получить компенсацию в размере 1000 евро не только на покупку железнодорожных билетов, но и на другие виды общественного транспорта (автобусы, троллейбусы), на покупку велосипедов, электросамокатов, на услуги каршеринга. За полученные деньги можно купить электрический велосипед, трехколесник, квадроцикл, самокат и простой велосипед. За полученные деньги можно купить не больше 2 транспортных средств. Компенсацию можно разбить на несколько услуг, продуктов, например, часть суммы потратить на общественный транспорт, а остальное на транспортное средство.

На выплату компенсаций выделено 8 млн. евро. Заявки принимают до конца 2025 г. или пока есть средства на выплату компенсаций.

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