Новинка: за отказ от загрязняющего природу автомобиля – 1000 евро на билеты на поезда

„Мы работали не один год, чтобы предложить жителям возможность пересесть из загрязняющего природу автомобиля в поезд. До сих пор самой популярной формой компенсации была покупка электросамоката, мы надеемся, что поездки на поездах будут не менее популярными. Призываю всех воспользоваться этой возможностью и испробовать преимущества такой поездки“, – сказала представитель агентства Агне Маркаускене.
Чтобы получить компенсацию за уничтожение автомобиля класса M1, которым человек владел не меньше 12 месяцев до 1 июня 2023 г. После сдачи автомобиля на металлолом надо взять справку о его утилизации. Техосмотр должен действовать не меньше чем до 18 ноября 2023 г. За один автомобиль компенсация выплачивается один раз.
После сдачи автомобиля в утиль, надо взять подарочный купон LTG Link на поездку на поездах на желаемую сумму, но не больше чем на 1000 евро, и взять фактуру на сайте. Когда будут собраны все документы, надо обратиться в агентство.
Агентство напоминает, что после утилизации старого автомобиля можно получить компенсацию в размере 1000 евро не только на покупку железнодорожных билетов, но и на другие виды общественного транспорта (автобусы, троллейбусы), на покупку велосипедов, электросамокатов, на услуги каршеринга. За полученные деньги можно купить электрический велосипед, трехколесник, квадроцикл, самокат и простой велосипед. За полученные деньги можно купить не больше 2 транспортных средств. Компенсацию можно разбить на несколько услуг, продуктов, например, часть суммы потратить на общественный транспорт, а остальное на транспортное средство.
На выплату компенсаций выделено 8 млн. евро. Заявки принимают до конца 2025 г. или пока есть средства на выплату компенсаций.