В апреле этого года компания Sprinter провела опрос жителей и выяснила, что всего 10% населения пользуются солнцезащитными кремами и лосьонами. 30% вообще не используют такие средства, а 34% - только на пляже и на природе.

Представитель сети Роланда Липнявичюте сказала, что новые дозаторы с солнцезащитным лосьоном очень удобные, они напоминают дозаторы с антисептиком.

"Все дозаторы автоматизированы - ничего нажимать не надо. Дозировка лосьона гигиенична, поскольку достаточно подставить руки и на них капнет лосьон. Специалисты подобрали лосьон специальной консистенции, если потребуется помощь, консультанты предложат салфетки для удаления лишнего количества лосьона".

Лосьон, предлагаемый в аптеках, можно использовать как взрослым, так и детям с 6 месяцев", – сказала представитель Eurovaistinė Аушра Варейкене, заметив, что клиентам предложат лосьон Dermedic +50 SPF, его можно использовать и людям с чувствительной кожей.

Аптеки Eurovaistinė будут предоставлять эту услугу все лето. Эти дозаторы с лосьоном уже можно найти в аптеках сети в Вильнюсе, Каунасе, Мариямполе, Друскининкае, Алитусе, Шяуляе, Паневежисе, Кедайняе, Расейняе, Клайпеды, Ниды и Паланги.