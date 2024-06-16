Новинка для каунасцев: аренда бесплатного спортивного инвентаря

Три пункта выдачи инвентаря расположены на острове и один - в парке Сантака.
Это первая подобная услуга в Литве. Несколько подобных пунктов успешно работают в Германии и Латвии.
По словам заместителя мэра Каунаса Мантаса Юргутиса, если бесплатная услуга окажется успешной, ее планируется распространить на другие районы и более крупные парки.
Работает с помощью смарт-приложения
Чтобы воспользоваться бесплатной услугой, достаточно скачать мобильное приложение Equip Sport на свое смарт-устройство и зарегистрироваться, говорится в пресс-релизе Каунасского городского совета.
Выбрав конкретную остановку на карте платформы самообслуживания, достаточно сфотографировать ее. Дверь откроется автоматически. После получения инвентаря ее необходимо закрыть. На взятый инвентарь действует часовой лимит.
Важно возвращать предметы тем же способом - сфотографировав пункт выдачи через приложение и поставив инвентарь на ту полку, с которой он был взят. Чтобы предотвратить кражи или возможный вандализм, остановки расположены рядом с камерами видеонаблюдения.
Сообщается, что установка пунктов выдачи спортивного инвентаря в Каунасе была частично профинансирована Инновационным агентством.