Новейший прогноз на выходные: ждет еще одна порция ливней и гроз

В субботу ночью особых перемен не ожидается. Ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируют, только утром на юго-западе возможны небольшие дожди с грозами. Ночью будет 15-20 градусов.
В субботу днем с юго-запада придет активный циклон, который принесет жару и осадки. Ожидается переменная облачность, на западе небольшие ливни с грозами. Местами ливни будут сильными, поднимется ветер до 15-20 м/с, коде-где до 25 м/с, прогнозируют град. Воздух прогреется до 28-33 градусов, на западе будет 24-27 градусов.
В воскресенье ночью над страной пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, на севере ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время гроз ветер поднимется до 15-20 м/с. Утром будет 13-18 градусов.
В воскресенье днем усилится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут лишь местами, кое-где ожидаются грозы. Днем будет 25-30, у моря 22-24 градуса тепла.
В понедельник прогнозируют переменную облачность, пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла.
По нынешним данным, во вторник вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 12-17, днем 26-31 градус тепла.