Новейшие рейтинги: звучит серьезное предупреждение

За ним Движение либералов. В июне за него проголосовали бы 5,9%, а в июле – 6,4% участников опроса.

Далее – оппозиционный союз „Во имя Литвы“. В июне за него голосовали бы 5,8%, а в июле 7,1% респондентов.

На четвертом месте - Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), в июне за него голосовали бы 5,7%, а в июле 8% участников опроса.

Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в июне и в июле 10,1%.

На втором месте идет „Неманская заря“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис - в июне 8,7%, в июле 10,2%.

Лидером рейтинга остается оппозиционная Пария социал-демократов Литвы. В июне за эту партию голосовали бы 13,8% респондентов, в июле – 12,9%.

На седьмом месте – Партия свободы (в июне 3,9%,а в июле 3,2%).

На последнем месте Партия труда (в июне и в июле 2,1%).

В рейтинг вошли партии, получившие не меньше 2% голосов.

За другие партии голосовали бы 10,7% в июле и 8,9% в июне.

В июне 16,3%, а в июле – 11,3% не намеревались голосовать вообще.

В июне 18,8%, а в июле 18% респондентов сказали, что не знают за кого голосовать.

Во время опроса у респондентов спрашивали о том, кто, по их мнению, лучше всего подходит на пост премьер-министра.

Тут лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните - в июня 15,1%, в июле – 15%.

На втором месте - лидер „Неманской зари“ Жемайтайтис (в июне 8,4%, в июле 9,4%).