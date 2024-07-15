Новейшие рейтинги: отрыв между лидерами растет

Погрешность результатов опроса 3,1%.
В рейтинге лидируют Социал-демократы Литвы - в мае 13,2%, в июне - 13,8%.
На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В мае за них голосовали бы 11,2%, в июне - 10,1% участников опроса.
Разница между лидерами и консерваторами составляет 3,7% (в мае 2%).
На третьем месте второй месяц подряд остается „Заря Немана“ – в мае 8,9% в июне 8,7% участников опроса.
Четвертая позиция – Движение либералов (в мае 6,3%, в июне 5,9%).
На пятом месте – оппозиционный демократический союз „Во имя Литвы“. За эту партию в мае голосовали бы 6,2%, а в июне 5,8% респондентов.
Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых - 6,3%, в июне – 5,7%.
На седьмом месте – правящая Партия свободы. В мае за нее голосовали бы 4,3%, в июне – 3,9% участников опроса.
На последнем месте – Партия труда. В мае за нее голосовали бы 2%, в июне – 2,1% участников опроса.
За „другую“ партию в мае голосовали бы 7,9%, в июне – 8,9% респондентов.
В мае не голосовали бы 12,3%, в июне – 16,3% участников опроса.
В мае не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос 19,4%, а в июне – 18,8% участников опроса.
Рейтинг кандидатов в премьеры
По традиции задавали вопрос, кто был бы самым лучшим премьером.
На первом месте - действующий премьер-министр Ингрида Шимоните (в мае 12,5%, в июне - 15,1% участников опроса).
Далее идет лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте – 11,6 и 9,1%.
На третьем месте - лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 10,4 и 8,4%.
Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - в мае 5%, в июне – 5,7%.
На пятом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 4,5 и 3,7%.
На шестом - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - 4,2% и 3,6%.
Представитель „крестьян“ Аурелиюс Верига занимает седьмое место - в мае 5,2%, в июне – 3,3%.
Восьмое место – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - 1,4 и 2,7%.
На девятом месте – глава компании Litgrid Рокас Масюлис - 1,5 и 2,4%.
Последнее место - лидер „крестьян" Рамунас Карбаускис - 1,6 и 2,1%.
Улучшается оценка правительства
Респондентов просили также оценить работу правительства.
Положительно или скорее положительно в мае ее оценили 28,2%, а в июне – 31,2%.
Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценили 63,9% респондентов в мае и 60,7% в июне.
В мае 7,9%, а в июне – 8,1% не знали, как оценить деятельность правительства.