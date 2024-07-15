Новейшие рейтинги: отрыв между лидерами растет

Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых - 6,3%, в июне – 5,7%.

На пятом месте – оппозиционный демократический союз „Во имя Литвы“. За эту партию в мае голосовали бы 6,2%, а в июне 5,8% респондентов.

Четвертая позиция – Движение либералов (в мае 6,3%, в июне 5,9%).

На третьем месте второй месяц подряд остается „Заря Немана“ – в мае 8,9% в июне 8,7% участников опроса.

Разница между лидерами и консерваторами составляет 3,7% (в мае 2%).

На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В мае за них голосовали бы 11,2%, в июне - 10,1% участников опроса.

В рейтинге лидируют Социал-демократы Литвы - в мае 13,2%, в июне - 13,8%.

На седьмом месте – правящая Партия свободы. В мае за нее голосовали бы 4,3%, в июне – 3,9% участников опроса.

На последнем месте – Партия труда. В мае за нее голосовали бы 2%, в июне – 2,1% участников опроса.

За „другую“ партию в мае голосовали бы 7,9%, в июне – 8,9% респондентов.

В мае не голосовали бы 12,3%, в июне – 16,3% участников опроса.

В мае не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос 19,4%, а в июне – 18,8% участников опроса.

Рейтинг кандидатов в премьеры

По традиции задавали вопрос, кто был бы самым лучшим премьером.

На первом месте - действующий премьер-министр Ингрида Шимоните (в мае 12,5%, в июне - 15,1% участников опроса).