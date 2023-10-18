Новейший рейтинг: серьезный сигнал для правительства и еще более серьезный – для Сквернялиса

По данным опроса, 5% барьер не перешагнут и в парламент не попадут Партия свободы - 3,4% (в июле 2,9%), "Свобода и справедливость" - 3% (в июле 2,7%), оппозиционная Партия труда - 2,8% (в июле 2,6%) и Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей ( ИАПЛ -СХС) - 2,1% (в июле 2,3%).

Пятое место – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы " с 5,3% поддержкой (в июле 8,4%). Рейтинг этой партии за пару месяцев упал на 3,1%.

Второе место - правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), за него намерены голосовать 9,1% (в июле 11,8%), на третьем – Движение либералов с поддержкой в 7,5% (в июле 7,3%), на четвертом – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за который намерены голосовать 5,6% респондентов (в июле 8,2%).

Во время опроса у респондентов спрашивали, за какую партию они будут голосовать, если выборы в парламент пройдут в ближайшее воскресенье.

За другую партию и движение намеревались голосовать 6,8% участников опроса (в июле 8,2%), не голосовали бы вообще 15,9% (в июле 13,9%). За пару месяцев значительно выросло число респондентов – на 6,6% – которые не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос: с 18,4% в июле до 25% в сентябре.

У участников опроса спрашивали, какой политик или общественный деятель лучше всего подойдет на пост премьер-министра?

Как и прежде, первое место заняла действующий премьер Ингрида Шимоните - 10,9% голосов (в июле 11%).

На втором месте – европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте с поддержкой в 6,8% (в июле 8,9%), третье место – "крестьянин" Аурелиюс Верига - 4% (в июле 3,2%).

Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 3,9% (в июле 7,7%). Его поддержка значительно снизилась.

Пятое место – спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 3,7% (в июле 3,6%), шестое – депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 3,6% (в июле 4,7%).