Новейший рейтинг: серьезный сигнал для правительства и еще более серьезный – для Сквернялиса

Погрешность результатов опроса – 3,1%.
Во время опроса у респондентов спрашивали, за какую партию они будут голосовать, если выборы в парламент пройдут в ближайшее воскресенье.
На первом месте рейтинга оказалась оппозиционная Партия социал-демократов Литвы - 13,5% (в июле 13,3%).
Второе место - правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), за него намерены голосовать 9,1% (в июле 11,8%), на третьем – Движение либералов с поддержкой в 7,5% (в июле 7,3%), на четвертом – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за который намерены голосовать 5,6% респондентов (в июле 8,2%).
Пятое место – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" с 5,3% поддержкой (в июле 8,4%). Рейтинг этой партии за пару месяцев упал на 3,1%.
По данным опроса, 5% барьер не перешагнут и в парламент не попадут Партия свободы - 3,4% (в июле 2,9%), "Свобода и справедливость" - 3% (в июле 2,7%), оппозиционная Партия труда - 2,8% (в июле 2,6%) и Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) - 2,1% (в июле 2,3%).
За другую партию и движение намеревались голосовать 6,8% участников опроса (в июле 8,2%), не голосовали бы вообще 15,9% (в июле 13,9%). За пару месяцев значительно выросло число респондентов – на 6,6% – которые не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос: с 18,4% в июле до 25% в сентябре.
У участников опроса спрашивали, какой политик или общественный деятель лучше всего подойдет на пост премьер-министра?
Как и прежде, первое место заняла действующий премьер Ингрида Шимоните - 10,9% голосов (в июле 11%).
На втором месте – европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте с поддержкой в 6,8% (в июле 8,9%), третье место – "крестьянин" Аурелиюс Верига - 4% (в июле 3,2%).
Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 3,9% (в июле 7,7%). Его поддержка значительно снизилась.
Пятое место – спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 3,7% (в июле 3,6%), шестое – депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 3,6% (в июле 4,7%).
На седьмом месте с поддержкой в 2,8% (в июле 1,6%) находится экс-премьер, депутат Альгирдас Буткявичюс, на восьмом - 1,7% (в июле 2,8%) – консерватор, министр обороны Арвидас Анушаускас.
Девятое и десятое места разделяют еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис - 1,4% (в июле за Синкявичюса голосовали 3,1%, за Карбаускиса – 1,9% участников опроса).
Как обычно, респондентов спрашивали, как они оценивают работу действующего правительства. Согласно результатам опроса, отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценивают 67% (в июле 66,8%) респондентов, а положительно или скорее положительно – 23,6% (в июле 27,1%).
9,4% (в июле 6,1%) указали, что не знают, как оценить работу правительства или не ответили на вопрос.