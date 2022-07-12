Дожди будут идти почти по всей Литве, в большинстве районов осадки будут сильными, на северо-востоке возможны грозы. Поднимется сильный северо-западный, северный ветер. Днем будет 15-20, на севере 21-22 градуса тепла.

В среду ночью циклон далеко не уйдет. Будет пасмурно и дождливо. По-прежнему ожидается холодный и сильный ветер. Будет 10-15, у моря 16-18 градусов тепла.

В среду днем циклон уйдет. Облака рассеются, появится солнце. Местами, в основном на западе, пройдут дожди, кое-где сильные. Днем будет 17-22, местами 23-24 градуса тепла.

В четверг погоду обусловит новый циклон, над страной пройдет атмосферный фронт, ожидаются дожди с грозами. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью будет 10-15, у моря 16-18 градусов, днем 18-23 градуса тепла.