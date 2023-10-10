Новейший прогноз синоптиков: по ночам заморозки, а днем ветер

Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ветер немного успокоится, до 13 м/с он останется только у моря. Днем будет 9–14 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке страны, теплее – на западе.

В среду ночью со стороны Атлантического океана придет теплый атмосферный фронт. После полуночи он достигнет взморья. Будет пасмурно с небольшими прояснениями. Местами, в основном на западе, пройдут дожди. Усилится южный, юго-западный ветер, его скорость достигнет 8–13 м/с, у моря порывы достигнут 15–17 м/с. Температура будет от 3–8 до 9–11 на западе. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов.