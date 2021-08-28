Новейший прогноз: погода улучшится только после выходных

В воскресенье давление понемногу начнет расти, однако особых перемен не ожидается. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет 9–14, на косе около 16 градусов тепла. Днем часто будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 17–21 градуса.
В понедельник снова будет серо и мрачно. К Литве приблизится еще один небольшой циклон. Дожди пройдут по всей стране. Ночью будет 11–16, а днем 17–22 градуса тепла.
Во вторник осадков будет меньше. С востока к Литве приближается зона высокого давления. Небольшие дожди возможны только местами, днем в основном на юге страны. Ночью будет 9–14, днем 18–23 градусов тепла.
Согласно нынешним прогнозам, 1 сентября ожидаются кратковременные дожди ночью и днем температура будет такой же, как в предыдущие дни.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подарок Вильнюсского муниципалитета понравился не всем учителям (28)
Вильнюсских педагогов в этом году ждет подарок -...
В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует (74)
В Литве все еще не смолкают разговоры о "паспорте...
В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра (6)
С 30 августа в списке стран красной зоны появятся...
Иностранец приехал в Литву из Беларуси на велосипеде с героином в чемодане (18)
26 августа в Литве перед судом предстал гражданин...
Климатолог рассказал, каким будет начало сентября в Литве (2)
"Эта неделя показала, что осень уже не за горами. На...