Новейший прогноз: что ждет на следующей неделе и во второй половине декабря

Он писал, что еще нет и середины декабря, а погода за окном как в середине зимы - снег держится уже две недели, правда толщина снежного покрова зависит от местности.

Однако во второй половине следующей недели снег начнет таять, местами его совсем не останется.

"На следующей неделе толщина снежного покрова повсюду, за исключением взморья, увеличится, а со второй половины недели будет постепенно уменьшаться (таять). У моря до выходных, скорее всего, снега не останется", - писал Станкунавичюс.

"Атмосферное давление в Литве начнет снижаться с субботы и будет снижаться до вторника. Потом до выходных меняться не будет. Снег пойдет уже в ночь на воскресенье, а в понедельник неинтенсивные осадки (в основном снег и мокрый снег) будут идти весь день", - заметил он.

По словам Станкунавичюса, с середины следующей недели потеплеет еще больше.