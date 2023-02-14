Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Опрос Spinter tyrimai показал, что первую позицию в рейтинге занимает действующий президент Гитанас Науседа. В декабре за него голосовали бы 17,7% респондентов, а в январе - 19,4%.

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните - в декабре 10,3%, в январе - 13% участников опроса.

На третьем месте остается адвокат Игнас Вегеле - в декабре 10,4%, в январе 6,8%.

Четвертая позиция – лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 5,3% и 5,2%).

Далее идет европарламентарий, социал-демократ Вилия Блинкявичюте - в декабре 5,8%, в январе – 4,7%.

Министр обороны Арвидас Анушаускас занимает 6 место рейтинга- соответственно 3,1% и 3,9%.

Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас - в декабре 3,7%, в январе – 2,5%.

Восьмое место занимает спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в декабре 4,1%, в январе - 2,2% голосов.

Последнее место занимает гендиректор компании Litgrid Рокас Масюлис - соответственно 2,4% и 2%.

За другого кандидата в декабре голосовали бы 5,9% участников опроса, а в январе – 10,3%.

В декабре 13,4%, а в январе – 10,8% респондентов не голосовали бы вообще. За кого голосовать в декабре не знали 15%, а в январе – 19,2% участников опроса.

В списке были также Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис, Рамунас Карбаускис и Ремигиюс Жемайтайтис, однако они набрали меньше чем по 2% голосов.