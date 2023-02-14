Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
Опрос Spinter tyrimai показал, что первую позицию в рейтинге занимает действующий президент Гитанас Науседа. В декабре за него голосовали бы 17,7% респондентов, а в январе - 19,4%.
На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните - в декабре 10,3%, в январе - 13% участников опроса.
На третьем месте остается адвокат Игнас Вегеле - в декабре 10,4%, в январе 6,8%.
Четвертая позиция – лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 5,3% и 5,2%).
Далее идет европарламентарий, социал-демократ Вилия Блинкявичюте - в декабре 5,8%, в январе – 4,7%.
Министр обороны Арвидас Анушаускас занимает 6 место рейтинга- соответственно 3,1% и 3,9%.
Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас - в декабре 3,7%, в январе – 2,5%.
Восьмое место занимает спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в декабре 4,1%, в январе - 2,2% голосов.
Последнее место занимает гендиректор компании Litgrid Рокас Масюлис - соответственно 2,4% и 2%.
За другого кандидата в декабре голосовали бы 5,9% участников опроса, а в январе – 10,3%.
В декабре 13,4%, а в январе – 10,8% респондентов не голосовали бы вообще. За кого голосовать в декабре не знали 15%, а в январе – 19,2% участников опроса.
В списке были также Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис, Рамунас Карбаускис и Ремигиюс Жемайтайтис, однако они набрали меньше чем по 2% голосов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается
В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров....
"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю
Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это...
Аналитик: Кремль теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке
“Россия теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке, а...
После замены счетчика счет вырос в три раза
Паневежец поселил в своем доме украинцев. После замены...
Продление школьных каникул: за что родителям грозит штраф
На этой неделе машин на дорогах будет меньше – в школах...