Новейший опрос: какие сферы жизни вызывают больше всего опасений у жителей

Исследование было проведено по заказу компании Maniakai 29 сентября-11 октября. Напрямую интервьюеры встретились с 500 респондентов старше 18 лет. ЗАО Maniakai поделилось результатами исследования с порталом Delfi. Погрешность результатов опроса 1,5–4,5%.
Первый вопрос был – доволен ли респондент действием демократии в Литве. Результаты показали, что примерно одинаковое количество довольно или скорее довольно, всего – 40%. Примерно столько же выбирали варианты не доволен или скорее не доволен – 39,4%. Еще 20,6% ответили "не знаю".
Действием демократии больше всего довольна молодежь (52%), люди с высшим образованием (66%), люди с хорошими доходами (52%), а не довольны – русскоязычные (67%), поляки (57%) и безработные (71%).
Респондентов просили сказать, что вызывает у них больше всего беспокойства в Литве. Можно были выбрать не больше 3 вариантов из 9. На первом месте – система здравоохранения Литвы (59,4%), на втором – рост цен (56,8%), на третьем - безопасность страны (44,2%), на четвертом – система образования (40%). Далее шли низкие зарплаты, пенсии (35,6%).
Больше 17% назвали нелегальных мигрантов, еще примерно столько преступность.
Примерно 7% участников опроса указали безработицу, а 6% - глобальное потепление.
Систему здравоохранения Литвы выбрали 70% пожилых людей. Рост цен выбрали 76% пожилых людей, 84% русскоязычных и 78% поляков.
Безопасность Литвы выбрали 58% молодежи, 62% людей с высшим образованием и 61% респондентов с большими доходами. Систему образования выбрали 63% молодежи и 84% студентов. А небольшие зарплаты и пенсии - 56% пожилых людей, 55% поляков, 64% людей с небольшими доходами и 62% безработных.
У респондентов просили также оценить работу правительства. 27% ответили, что правительство работает хорошо или, скорее, хорошо. 53% выбрали варианты плохо или скорее плохо. 19,4% ответили - "трудно сказать".
На вопрос как оценивают работу мэра Валдаса Бенкунскаса 32% вильнюсцев ответили "хорошо" или "скорее хорошо", 15% сказали, что плохо или очень плохо. 53% сказали, что не знают, как ответить.
Положительно работу Бенкунскаса оценили 46% молодежи, 53% людей с высшим образованием и 48% респондентов с большими доходами.
На вопрос, за кого респонденты голосовали бы на выборах мэра Вильнюса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то первое место занял бы Артурас Зуокас (21,4%), второе – нынешний мэр Валдас Бенкунскас (18,6%), а третье 6,6% - Миколас Маяускас. Еще 4,2% готовы были голосовать за Лукаса Савицкаса. Больше 35% затруднялись ответить, а 13,6% не голосовали бы.
За Бенкунскаса голосовала бы молодежь, люди с высшим образованием и люди с большими доходами.
Респондентом также задавали вопрос, с каким общественным деятелем они пошли бы защищать Родину. Респонденты назвали больше 70 фамилий. Чаще всего называли общественного деятеля Андрюса Тапинаса (6%), президента Гитанаса Науседу (4%), экс-президента Далю Грибаускайте (3,4%), активиста Йонаса Омана (3,4%).