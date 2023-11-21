Новейший опрос: какие сферы жизни вызывают больше всего опасений у жителей

Исследование было проведено по заказу компании Maniakai 29 сентября-11 октября. Напрямую интервьюеры встретились с 500 респондентов старше 18 лет. ЗАО Maniakai поделилось результатами исследования с порталом Delfi. Погрешность результатов опроса 1,5–4,5%.

Первый вопрос был – доволен ли респондент действием демократии в Литве. Результаты показали, что примерно одинаковое количество довольно или скорее довольно, всего – 40%. Примерно столько же выбирали варианты не доволен или скорее не доволен – 39,4%. Еще 20,6% ответили "не знаю".

Действием демократии больше всего довольна молодежь (52%), люди с высшим образованием (66%), люди с хорошими доходами (52%), а не довольны – русскоязычные (67%), поляки (57%) и безработные (71%).