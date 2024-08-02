2024.08.02 13:48

Новейший опрос: более трети литовцев не имеют мнения по вопросу признания Палестины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Митинг в поддержку Палестины
Митинг в поддержку Палестины
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Большинство – 39 проц. – жителей страны не имеют мнения о том, должна ли Литва признавать Государство Палестина, свидетельствуют данные опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу LRT.

Согласно опросу, проведенному 21 июня – 7 июля, более трети (33 проц.) респондентов считают, что Литва должна признать Государство Палестина. Однако против этого выступили бы 28 проц. респондентов.

Более трети опрошенных жителей Литвы в каждой возрастной группе не имели своего мнения по вопросу признания Государства Палестина.

Согласно исследованию, 36,7 проц. участников в возрастной группе 18-29 лет заявили, что Литва должна признать Государство Палестина. 36,7 проц. лиц младшего возраста, участвовавших в опросе, не имели мнения по этому вопросу.

Признание Государства Палестина чаще 43,7 проц. – поддерживают лица, чей семейный доход превышает 2 тыс. евро. Также за это выступают 42,2 проц. жителей крупных городов.

Репрезентативный опрос жителей Литвы проводился с 21 июня по 7 июля 2024 года. Опрос провела литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai. В ходе исследования было опрошено 1005 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше).

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