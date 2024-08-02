Новейший опрос: более трети литовцев не имеют мнения по вопросу признания Палестины

Согласно опросу, проведенному 21 июня – 7 июля, более трети (33 проц.) респондентов считают, что Литва должна признать Государство Палестина. Однако против этого выступили бы 28 проц. респондентов.

Более трети опрошенных жителей Литвы в каждой возрастной группе не имели своего мнения по вопросу признания Государства Палестина.

Согласно исследованию, 36,7 проц. участников в возрастной группе 18-29 лет заявили, что Литва должна признать Государство Палестина. 36,7 проц. лиц младшего возраста, участвовавших в опросе, не имели мнения по этому вопросу.