Семь из десяти (69 проц.) опрошенных согласны с тем, что правительство И. Шимоните следует реорганизовать, сменив министров, которые в последнее время подверглись наибольшей критике за свою работу. Чуть более пятой части жителей (22 проц.) утверждают, что такой шаг предпринимать не стоит.

Названы министры с худшим рейтингом

В ходе опроса жители Литвы выбрали наименее благоприятно оцениваемых министров, которых хотели бы сменить. Среди них - министр энергетики Д. Крейвис – его отставки хотели бы 38 проц. опрошенных.

На втором месте – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, его неблагосклонно оценили 28 проц. опрошенных. На третьем месте – министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, ее работу отрицательно оценили 23 проц. жителей. За А. Армонайте следует министр здравоохранения Арунас Дулькис, чью работу отрицательно оценили 17 проц. опрошенных. Пятое место – министр внутренних дел Агне Билотайте, ее сменить хотели бы 7 проц. респондентов.

5 проц. жителей ответили, что все министры Правительства И. Шимоните работают плохо. При этом 17 проц. респондентов, которых спросили, какие два министра, по их мнению, работают хуже всего, не смогли ответить на вопрос.