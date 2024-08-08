2024.08.08 11:36

Новейшие рейтинги: звучит серьезное предупреждение

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Naujausi reitingai pateikė staigmeną
Naujausi reitingai pateikė staigmeną
ФОТО: Delfi koliažas

Парламентские выборы неумолимо приближаются. Они состоятся 13 октября. Ситуация на политической арене накаляется. В рейтингах появилась новая политическая сила, которая набирает популярность. Новейший опрос был проведен по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 19–29 июля.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Лидером рейтинга остается оппозиционная Пария социал-демократов Литвы. В июне за эту партию голосовали бы 13,8% респондентов, в июле – 12,9%.

На втором месте идет „Неманская заря“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис - в июне 8,7%, в июле 10,2%.

Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в июне и в июле 10,1%.

На четвертом месте - Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), в июне за него голосовали бы 5,7%, а в июле 8% участников опроса.

Далее – оппозиционный союз „Во имя Литвы“. В июне за него голосовали бы 5,8%, а в июле 7,1% респондентов.

За ним Движение либералов. В июне за него проголосовали бы 5,9%, а в июле – 6,4% участников опроса.

На седьмом месте – Партия свободы (в июне 3,9%,а в июле 3,2%).

На последнем месте Партия труда (в июне и в июле 2,1%).

В рейтинг вошли партии, получившие не меньше 2% голосов.

За другие партии голосовали бы 10,7% в июле и 8,9% в июне.

В июне 16,3%, а в июле – 11,3% не намеревались голосовать вообще.

В июне 18,8%, а в июле 18% респондентов сказали, что не знают за кого голосовать.

Во время опроса у респондентов спрашивали о том, кто, по их мнению, лучше всего подходит на пост премьер-министра.

Тут лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните - в июня 15,1%, в июле – 15%.

На втором месте - лидер „Неманской зари“ Жемайтайтис (в июне 8,4%, в июле 9,4%).

На третьем лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 9,1%в июне и 7,9% в июле.

Далее идет лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис - в июне 5,7%, в июле 7%.

На пятом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (3,6% в июне и 4,5% в июле).

Далее идет европарламентарий Аурелиюс Верига - 3,3% в июне и 3,6% в июле.

Седьмое место - европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс (3,7% в июне и 3,2% в июле).

Восьмое место - глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис (2,1% в июне и 2,7% в июле).

На девятом месте – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (2,7% в июне и 2,4% в июле).

Последнее место - глава Litgrid Рокас Масюлис (2,4% в июне и 2,3% в июле).

В ходе опроса респондентов просили оценить деятельность правительства.

Положительно или скорее положительно правительство оценили 31,2% респондентов в июне и 32% в июле.

Отрицательно и скорее отрицательно деятельность правительства в июне оценили 60,7%, а в июле – 58,2% участников опроса.

8,1% в июне и 9,8% в июле не знали, как оценить деятельность правительства.

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