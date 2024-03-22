Новейшие рейтинги: в лидерах по-прежнему социал-демократы

На этот раз партия получила 17,8% голосов респондентов (месяцем ранее - 17,2%).

На втором месте рейтинга остается демократический союз "Во имя Литвы" - 11,8% (и 10,6% месяцем ранее).

На третьем месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,8% (9,3% месяцем ранее).

Пятое место - Партия труда, за которую намеревались голосовать 4,5% респондентов (прежде 5,7%).

За "трудовиками" идет Движение либералов – 3,7% (месяцем ранее 4,5%) голосов.

Похожей была поддержка Литовской партии регионов Йонаса Пинскуса (3,6% в феврале и 4% в январе) и партии овиняемого в антисемитизме Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана" (3,5% и 2,1%).

Около 3% респондентов голосовали бы за Партию свободы (3,3% и 3,7%), а также у "Свободы и справедливости" Артураса Зуокаса (2,5% и 3,2%).