В феврале за соцдемов намерены были голосовать 15,2% участников опроса (в декабре 14,5%).

За демократический союз "Во имя Литвы" в феврале планировали голосовать 10,1% респондентов (8,9% в декабре), за консерваторов – 10% (9,7% в декабре).

На четвертом месте рейтинга – Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), собрав 9,3% голосов (в декабре– 7,4%).

В феврале Движение либералов поддержали 3,3% участников опроса (в декабре 5,4%).

За Партию свободы намеревались голосовать 3,2% респондентов (в декабре 2,1%).

"Существенно, сенсационно изменился рейтинг Движения либералов – от числа голосовавших процент снизился на 4. Это значительное снижение и оно связано с падением рейтинга спикера Виктории Чмилите-Нильсен с 33 до 23%. Кроме того, выросло количество людей, негативно оценивших спикера - с 38 до 51%, это явно последствие скандала с педофилией. Несмотря на то, что в нем были замешаны и другие известные политики, и Союз отечества, но упал рейтинг Чмилите-Нильсен и ее партии", – сказал социолог Владас Гайдис.

На шестом месте рейтинга – Партия труда, собравшая 3,2% голосов (в декабре 3,5%).

По данным опроса, не собирались голосовать 12,3% респондентов (в декабре – 13,6%), а 25,6% не знали, за кого голосовать (в декабре – 28,5%).

Опрос был проведен 9–18 февраля 2023 года, в нем участвовали 1000 несовершеннолетних жителей Литвы.