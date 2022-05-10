Новейшие рейтинги: самый большой рост и потери

Больше всего поддержки с начала срока полномочий этого парламента потеряла одна партия - половину голосов избирателей. Допустимая погрешность результатов составляет 3,1%.

На первой строке рейтинга остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В марте за эту партию планировали голосовать 13,1%, в апреле - 13,6% респондентов.

На втором месте - оппозиционный Демократический союз "Во имя Литвы". (в марте 10,7%, в апреле - 10%).

Далее идет Партия социал-демократов Литвы - соответственно 10,2% и 9,4%.

На четвертом месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 6,6% и 6,9%. На пятой позиции – Движение либералов (6% и 6,3%). Далее идет Партия свободы – в марте 3,7%, в апреле – 4,4% голосов.

Следующая в рейтинге - партия "Свобода и справедливость" (4,7% и 4,3%). На последнем месте - Партия труда (4,2% и 4,1%).

Еще 8,5% респондентов голосовали бы за другую партию, 14% не голосовали бы, 18,5% - не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос.

В опросе Spinter tyrimai у респондентов спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего подходит на должность премьер-министра.

Лидером этого рейтинга остается действующий премьер Ингрида Шимоните (в марте 20,9%, в апреле - 20,7%). На втором месте – бывший премьер Саулюс Сквернялис (9,3% и 9,4).

Далее идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (6,3% и 5,5%). Следующую позицию занимает еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (2,9% и 3,8%).

Пятое место - спикер Виктория Чмилите-Нильсен (4,5% и 3,6%). За ней следует экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига (2,5% и 2,9%).

На седьмой и восьмой позициях соцдем Витянис-Повилас Андрюкайтис (1,9% и 2,2%) и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,8% и 2,2%).

На девятом месте - лидер Партии труда Виктор Успасских (1,9% и 1,6%). Последнюю строку рейтинга занимает Альгирдас Буткявичюс (1% и 1,5%).

Новейший опрос Spinter tyrimai показал дальнейший рост доверия к правительству Литвы. Положительно или скорее положительно правительство оценивает больше людей - в марте 30,9%, а в апреле - 35,9%.

Соответственно снизилось число тех, кто оценивает правительство отрицательно или скорее отрицательно (было 60,7%, стало 56,4%).

Delfi напоминает, что в феврале правительство положительно или скорее положительно оценивали всего 25,6% участников опроса, отрицательно или скорее отрицательно – 66,2%.

В марте 8,4% не знали, как оценить правительство, в апреле таких было 7,9%.