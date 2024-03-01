Новейшие рейтинги партий: социал-демократы остаются лидерами, незначительно возросла поддержка консерваторов

По данным последнего опроса, за СДПЛ проголосовали бы 19% опрошенных. Схожее количество сторонников социал-демократов было и в декабре прошлого года (19,9%).

Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Правда, в феврале поддержка консерваторов немного возросла – партию поддерживали 11,3% опрошенных избирателей, в декабре – 7,7%.

На третьем месте – оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В конце прошлого года за возглавляемую Рамунасом Карбаускисом политическую силу проголосовали бы 8,7% респондентов, в феврале "аграриев" поддерживали 7,6% опрошенных.

Далее в рейтинговой таблице – Союз демократов "Во имя Литвы". За возглавляемую Саулюсом Сквернялисом партию в феврале планировали голосовать 8,7% опрошенных, в декабре – 7,5%.