Новейшие рейтинги партий: социал-демократы остаются лидерами, незначительно возросла поддержка консерваторов

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на победу имела бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). Об этом свидетельствует опрос компании Vilmorus, проведенный по заказу Lietuvos rytas 8-17 февраля.

По данным последнего опроса, за СДПЛ проголосовали бы 19% опрошенных. Схожее количество сторонников социал-демократов было и в декабре прошлого года (19,9%).

Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Правда, в феврале поддержка консерваторов немного возросла – партию поддерживали 11,3% опрошенных избирателей, в декабре – 7,7%.

На третьем месте – оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В конце прошлого года за возглавляемую Рамунасом Карбаускисом политическую силу проголосовали бы 8,7% респондентов, в феврале "аграриев" поддерживали 7,6% опрошенных.

Далее в рейтинговой таблице – Союз демократов "Во имя Литвы". За возглавляемую Саулюсом Сквернялисом партию в феврале планировали голосовать 8,7% опрошенных, в декабре – 7,5%.

Существенно не изменился рейтинг оппозиционной Партии труда. В феврале политическую силу, возглавляемую Андрюсом Мазуронисом, поддерживали 4,7% респондентов, в декабре – 3,6%.

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, за состоящее в правящей коалиции Движение либералов проголосовали бы 4,5% респондентов, за Партию регионов Литвы – 3,3%, а за правящую Партию свободы – 1,6% опрошенных жителей. Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей поддерживают 1,1% респондентов.

Однако 8,7% участвовавших в опросе жителей утверждали, что не участвовали бы в выборах, более четверти указали, что не знают, за кого отдали бы свой голос.

Опрос жителей по заказу Lietuvos rytas Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus проводил 8-17 февраля.

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