Результаты опроса, проведенного 5–9 января, показали, что за Зуокаса готовы голосовать 22,6% участников опроса, а за Маяускаса - 17,1% респондентов. На третьем месте, согласно опросу, кандидат Союза отечества-Христианских демократов Литвы Валдас Бенкунскас (14,4%).

Респондентов спрашивали, за кого из двух кандидатов они отдадут свой голос. Если бы во второй тур вышли Маяускас и Зуокас, то за Маяускаса голосовали бы 43,2%, а за Зуокаса – 36,4% участников опроса.

Если бы во второй тур вышли Маяускас и Бенкунскас, то за Маяускаса проголосовали бы 46,1%, а за Бенкунскаса – 30,2% респондентов.

В опросе участвовали 514 жителей Вильнюса, погрешность результатов опроса – около 5%.