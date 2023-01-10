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Наиболее реальным кандидатом на пост мэра столицы Литвы остается Артурас Зуокас, таковы данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу кандидата Миколаса Маяускаса.
Mykolas Majauskas, Artūras Zuokas, Valdas Benkunskas.
Mykolas Majauskas, Artūras Zuokas, Valdas Benkunskas.
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Результаты опроса, проведенного 5–9 января, показали, что за Зуокаса готовы голосовать 22,6% участников опроса, а за Маяускаса - 17,1% респондентов. На третьем месте, согласно опросу, кандидат Союза отечества-Христианских демократов Литвы Валдас Бенкунскас (14,4%).

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Респондентов спрашивали, за кого из двух кандидатов они отдадут свой голос. Если бы во второй тур вышли Маяускас и Зуокас, то за Маяускаса голосовали бы 43,2%, а за Зуокаса – 36,4% участников опроса.

Если бы во второй тур вышли Маяускас и Бенкунскас, то за Маяускаса проголосовали бы 46,1%, а за Бенкунскаса – 30,2% респондентов.

В опросе участвовали 514 жителей Вильнюса, погрешность результатов опроса – около 5%.

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