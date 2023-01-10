Результаты опроса, проведенного 5–9 января, показали, что за Зуокаса готовы голосовать 22,6% участников опроса, а за Маяускаса - 17,1% респондентов. На третьем месте, согласно опросу, кандидат Союза отечества-Христианских демократов Литвы Валдас Бенкунскас (14,4%).
Респондентов спрашивали, за кого из двух кандидатов они отдадут свой голос. Если бы во второй тур вышли Маяускас и Зуокас, то за Маяускаса голосовали бы 43,2%, а за Зуокаса – 36,4% участников опроса.
Если бы во второй тур вышли Маяускас и Бенкунскас, то за Маяускаса проголосовали бы 46,1%, а за Бенкунскаса – 30,2% респондентов.
В опросе участвовали 514 жителей Вильнюса, погрешность результатов опроса – около 5%.
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