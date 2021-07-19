Новые данные показали стабилизацию рейтингов премьер-мнистра Ингриды Шимоните и правительства. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В лидеры рейтинга партий вырвались "крестьяне" - 14,8% в июне и в 14,5% мае.

Но на первое место партия вышла не из-за роста своего рейтинга, а из-за падения рейтинга СО-ХДЛ (в мае рейтинг этой партии упал на 1,7%). В мае за консерваторов планировали проголосовать - 15,2%, а в июне - 13,5% респондентов.

На третьем месте идут социал-демократы - 9,9% (7,2% в мае). Далее идет Движение либералов - 7,5% (в мае 8,3%).

На пятом месте - Партия свободы 5,5% (в мае 5,7%). На шестом – Партия труда 4,1% (в мае 5%).

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ–СХС) в мае и в июне сохраняет одинаковую поддержку (1,8%).

За другую партию намеревались голосовать 8% респондентов, 17,3 не голосовали бы вообще, 18% не знали, за кого отдать голос.

В ходе опроса выясняли, кто из политиков лучше подходит на должность премьер-министра.

На первом месте остается действующий премьер Ингрида Шимоните - 22,6%, на втором месте - экс-премьер Саулюс Сквернялис – 10,8%, на третьем - европарламентарий Вилия Блинкявичюсте - 8,4%.

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен – 4,5%, на пятом месте еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс – 3,2%. За ним следует экс-министр транспорта Рокас Масюлис – 2,4%.

Следующим номером идет лидер Партии труда Виктор Успасских – 2,1%, за ним следует депутат Аурелиюс Верига – 2%.

На 9-месте лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 1,8%. На последней строке рейтинга министр экономики Литвы Аушрине Армонайте – 1,6%.

Участников опроса просили оценить и работу правительства. Положительно или скорее положительно правительство оценили 37,6% респондентов (в июне 38,1%).

Отрицательную оценку правительству дали 53,4% участников опроса (53,5%).

Еще 9% (8,4% в мае) не знали, как оценить деятельность правительства.