В "черной" зоне находятся 9 муниципалитетов, надеются, что через 3-4 недели и в них ситуация исправится. В Литве уровень иммунизации (общее число привитых и переболевших) достиг 40%.
Ситуация со смертностью от COVID-19 стабильная, каждый день количество смертей исчисляется примерно 20, а общая смертность похожа на то, что было в 2019–2020 гг в то же время.
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