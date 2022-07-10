Новейшее исследование: помимо войны литовцы больше всего боятся изменения цен

Директор Kantar по маркетинговым исследованиям и инсайтам Рената Садунишвили заявила LNK, что литовцы не привыкли к войне в Украине.

"Поддержка украинцев достаточно высока. Одним из таких важных моментов, который, возможно, отличает Литву от других стран, ведь исследование проводилось не только в Литве, заключается в том, что в нашей стране позиция Украины в средствах массовой информации просматривается больше всего, по сравнению с другими странами. За российской позицией наблюдают лишь 3 процента респондентов.

Есть люди, которые следят за обеими позициями, но такое сильное доминирование российской позиции, которое мы наблюдаем в какой-то Сербии или других странах, в Литве неудивительно", — прокомментировала данные исследования представитель Kantar.

По ее словам, в Литве больше всего преобладают тревога и страх перед войной.

"И опасения, что литовцы устали от этой темы, пока не подтвердились. Мы ставим эту проблему первой, за ней следуют все остальные. Среди этих других проблем - изменение климата, загрязнение окружающей среды, рост цен, ситуация с топливом и многие другие. Я позволю себе предположить, что здесь, в Литве, есть опасения и по поводу прямого военного конфликта", - сказала LNK Р. Садунишвили.

Литва и Польша, по словам представителя Кантара, непреклонны в продолжении санкций против России и видят в этом существенный элемент воздействия.

"В Австрии, Болгарии, Венгрии начинает закрепляться идея о том, что санкции должны применяться только в том случае, если они могут непосредственно остановить войну", - сказала собеседница LNK.

Второй после войны страх литовцев – это инфляция и рост цен.

"Здесь двоякий подход. Люди достаточно хорошо оценивают свое положение и положение своих друзей - около 70% (респондентов) считают положение неплохим, хорошим и даже очень хорошим. (…) Это означает, что люди достаточно спокойны по поводу себя.

Треть населения считает, что ситуация ухудшается. Но эта тенденция была всегда — всегда есть часть людей, которые живут плохо, и мы сами это видим", — сказала представитель Кантара.

По ее словам, около 70 процентов респондентов считают, что ситуация в стране очень плохая.

"С одной стороны, есть какое-то спокойствие по поводу себя, по крайней мере, на ближайшее время. Но по поводу ближайшего будущего всего государства - хуже. И это беспокойство растет по сравнению с опросом, проведенным в марте. Так вот того, что в будущем нас ждут финансовые проблемы, инфляция, рост цен, общество боится. Но пока оно этого не почувствовало", - сказала Р. Садунишвили.