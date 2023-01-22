Новейшее исследование показало, кто в Литве больше всего верит в теории заговора

Подробнее о проведенном исследовании LNK рассказал доцент факультета социальных гуманитарных наук и искусств КТУ Айнюс Лашас. По его словам, некоторые утверждения, связанные с теориями заговора, проверялись.

“Например, одно из самых популярных утверждений звучит примерно так: “вся политика — это кукольный театр, где все дергаются за ниточки”. С этим утверждением согласились частично или полностью согласились около 60 процентов респондентов.

Также были заявления, которые относительно непопулярны. Как, например, утверждение, что Израиль косвенно влияет на нашу внешнюю политику. Согласных было процентов 20. И есть утверждение "посередине" - что-то про COVID-19, мол он специально создан и распространен.

Итак, есть целый ряд утверждений, и в среднем около 40 процентов респондентов скорее всего или полностью соглашались с 20 разными утверждениями", - сказал LNK политолог КТУ А. Лашас.

В эфире LNK А. Лашас на вопрос, опасна ли вера в теории заговора или в контексте войны в Украине, сказал, что это вызывает беспокойство.

“Но иногда случаются заговоры. А политика иногда хочет чем-то манипулировать. И не только политики, но люди у власти. Не надо совсем маргинализировать это явление и говорить, что так думает только группа маргиналов.

Нет, мы все информационно уязвимы, так что это не что-то странное. Но это также может быть угрозой национальной безопасности, если мы начнем впадать в крайности, начнем принимать какую-то пропаганду, которая ставит под сомнение наши фундаментальные институты, историю страны и ценности. Тогда да, это угроза национальной безопасности”, — заверил декан социально-гуманитарного факультета КТУ.

А. Лашас сказал, что Литва не слишком сильно выделяется этой особенностью среди других европейских стран.

“Хотя мы более склонны к этому. Но, скажем, в Литве, переходя к факторам, приводящим к такому мышлению, наш основной объект исследования находился именно там, например, один из них — магическое мышление.

Люди верят в гороскопы, телепатию, вещие сны и прочее. Это уже часть нашего “постсоветского” бэкграунда — люди больше склонны верить в такие вещи”, — сказал А. Лашас.

По словам собеседника LNK, вера в гороскопы и тому подобное очень четко коррелирует с верой в заговоры.

"Почему? Потому что они используют в основном один и тот же механизм - люди думают, что есть какие-то невидимые силы, которые что-то делают, контролируют, а люди не имеют никакого влияния. Это магическое мышление и конспирология, конспирологическое мышление имеет одни и те же элементы, сходное мировоззрение”, — сказал политолог КТУ А. Лашас.

Представитель университета, проводившего исследование, в эфире LNK заявил, что аспекты возраста и образования не имеют значения.

“Все еще есть аспект этого магического мышления, он действительно очень силен. Потом - недоверие к политическим институтам, недоверие к крупнейшим СМИ. Важными являются и психологические факторы, которые также в некоторой степени коррелируют друг с другом – например, тревога за будущее”, – отметил А. Лашас.