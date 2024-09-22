Новая власть – новые налоги: что партии готовят жителям

Delfi обюался с представителем социал-демократов Литвы Гинтаутасом Палуцкасом, который сказал, что не может конкретно назвать, какие налоги надо менять, по мнению партии, но представил вехи. Иное налогообложение доходов из разных источников (включая доходы за счет индивидуальной деятельности), упразднение исключений в оплате обязательного налога на здравоохранение для определенных форм деятельности.

Большинство партий высказалось за налоговую реформу или изменение отдельных налогов. Некоторые политики говорят и о том, что готовы отталкиваться от реформы, предложенной нынешними властями, но намерены ее править.

Delfi общался с представителями основных партий и интересовался, нужна ли Литве налоговая реформа. Если нет - то почему?

По словам представителя Движения либералов Эугениюса Гентвиласа, в сфере налогов есть, что править, но практика показывает, что можно жить и без коррекций.

„Мы считаем, что можем сделать лучше, честнее и аккуратнее“, – сказал он.

Значит ли это, что соцдемы, если придут к власти, будут править реформу нынешних правящих и попытаются ее принять?

Обязательства по осуществлению налоговой реформы брали на себя два правительства, Еврокомиссия не сделает нам никаких поблажек, просто будет удержано финансирование. Это сотни миллионов евро, заметил политик.

„Она неизбежна, если мы не хотим столкнуться с фискальными ограничениями в недалеком будущем.

„Нынешняя ситуация показала, что можно жить и без смены налогов. То же самое было и в 2012 г, когда появилось правительство А.Буткявичюса, победив под лозунгом „упраздним ночную реформу Кубилюса“, и ничего не сделало. Жить можно, как мы видим, экономика растет.

Но, конечно, есть над чем работать“, - сказал он.

СО-ХДЛ – за реформу

Налоговая реформа нужна и давно (8-12 лет назад), когда международные организации стали указывать на систематические проблемы. Об этом сказал Delfi представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миндаугас Линге.