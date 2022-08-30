Новая услуга в Департаменте миграции: за доплату будет доставлять документы на дом

Как сообщило ведомство во вторник, с 5 сентября по желанию клиента можно будет получить карту удостоверения личности, если она без сертификата электронной подписи, или паспорт по указанному адресу в Литве или получить посредством курьерской службы. Стоимость данной услуги составляет 9,99 евро.

Услуга предоставляется только при обращении за выдачей удостоверения личности или паспорта в общем порядке, плата за услугу взимается отдельно за каждый заказанный документ.

"Учитываем повышенную мобильность клиентов — представляем более удобные способы получения документов, удостоверяющих личность. С осени заработает курьерская служба: личные документы будут доставлены в удобное для клиентов место, а также можно будет забрать документы в другом отделении, а не там, где принималось заявление", — рассказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

"Еще одно важное новшество для спешащих путешественников - можно будет заказать паспорт в особо срочном порядке в любом отделении ведомства, а получив его в Вильнюсе в тот же день, мчаться в аэропорт", - добавила она.

Курьерская услуга не предоставляется при первичной выдаче документа, удостоверяющего личность и гражданство, при желании гражданина получить документ, удостоверяющий личность, в срочном порядке, при желании гражданина получить карточку удостоверения личности с электронным сертификатом опознания личности и сертификатом электронной подписи.

Также курьерская услуга не будет оказываться, когда у человека нет действительного документа, удостоверяющего личность, то есть он утерян, украден или просрочен более месяца назад.

По сообщению Департамента миграции, у человека также есть возможность выбрать, заказывать ли ID-карту с сертификатом электронной подписи или без него.

Помимо прочего, при оформлении загранпаспорта в порядке крайней срочности (в тот же день) можно будет заказать его в живой очереди не только в Вильнюсе, как это было до сих пор. Однако забирать такой документ можно только в Вильнюсе.