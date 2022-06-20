Новая тенденция в Литве: молодые люди будут дольше жить с родителями

Собеседник LNK сказал, что это сложный вопрос и ответить на него непросто.

"Один момент - финансовый, другой – культурный. Поколения разные. Например, В Испании и Италии нормально, когда сын живет с родителями до 40 лет, потом уходит и в 60 лет создает семью. В Литве ситуация иная. У нас больше будет действовать финансовый аспект, поскольку недвижимость дорожает. Естественно, что сейчас, когда подорожала аренда, люди ищут альтернативу, думаю, как прожить дешевле", – сказал Германавичюс.

Альтернативой может быть коливинг, жизнь с родственниками или совместно арендуемое жилье.

"Недвижимость в последнее время становится привилегией богатых", – сказал собеседник.

"Думаю, в будущем это будет неизбежно", – сказал глава стартапа InRento Германавичюс.

Ранее ситуация была иной, а во время пандемия недвижимость подорожала.

"А зарплаты у людей так быстро не росли. Естественно, что не всем стало по карману. И еще есть разница в том, чего хочет молодой человек. Мы живем в век социальных медий: если машина - так только новая, если квартира – так только в центре. Думаю, что несмотря на то, что возможности снижаются, все равно все хотят жить ближе к центру, быть ближе к действию", – сказал собеседник LNK.

Германавичюс сказал, что в Литве количество людей, у которых есть свое жилье, намного выше среднего показателя по Европе.

"Если сравнить с другими западными странами, то самый интересный феномен наблюдается в Германии. Это самая крупная экономика в Европе, одна из самых богатых стран, где люди живут, наверное, лучше всего. А собственное жилье есть всего у 40% жителей. В чем эта разница, это больше чем в два раза отличается от показателя Литвы – исторический момент. В Германии многие дома после II мировой войны не стали отстраивать, поэтому люди не покупали, а арендовали жилье.

Второй аспект – у немцев другое отношение, например, литовцы очень любят кирпичи. А немцы не покупают жилье, потому что понимают, что это не только польза, но и большое финансовое обязательство, они эти деньги инвестируют, не вкладывают в свой дом", – сказал Германавичюс.

А в Литве, по его словам, основная причина, по которой у жителей есть столько недвижимости – долгое время недвижимость можно было купить, его окупаемость.

"Вторая причина – наша история. Ведь в СССР людям давали жилье бесплатно или на хороших условиях", – напомнил он.

"Кризис может коснуться недвижимость определенного класса, или на некоторые виды деятельности людей. Я не склонен к обобщению. Что касается самой недвижимости, если инвестируют в то, что есть в центре города, где мало предложений, там цены будут держаться. Даже если вспомнить кризис 2008 года, то цены в Старом городе Вильнюса почти не изменились", – сказал Германавичюс.