aA
За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 70 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Latvijos-Baltarusijos pasienis
Latvijos-Baltarusijos pasienis
© Scanpix / Reuters

По гуманитарным причинам приняли двоих мигрантов, сообщил глава СОГГ Рустам Любаев.

"Мы заметили, что изменилась тактика – белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов - по 3-5 человек, это осложняет процесс поиска этих групп, их фиксирования и задержания. Однако этих людей задерживают", – сказал LRT в понедельник утром Любаев.

Статьи по теме:
Проживающие в Расейняй афганцы не могут найти подходящее жилье и работу  (39)
Привезенные к границе на грузовиках иракцы уверяют, что они там оказались не по собственной воле  (171)

По его словам, как и до этого, больше всего нарушений фиксировалось в Варенском районе.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не впустили около 7250 человек.

В этом году незаконно попали в Литву более 4000 мигрантов. Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За сутки Польша предотвратила 195 попыток прорыва границы мигрантами (29)

Мигранты , пытающиеся прорваться на территорию ЕС ,...

Офис президента Литвы: Меркель информировала Науседу о содержании бесед с Лукашенко (14)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу обсудил по...

Заместитель госсекретаря США: мы осуждаем попытки Беларуси отвлечь мигрантами внимание от нарушений против белорусов (24)

Соединенные Штаты осуждают попытки белорусского...

TOP новостей

Крупные работодатели в Литве не намерены оплачивать тестирование работников

С 1 декабря 2021 года в Литве меняется порядок оплаты...

Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения (26)

Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный...

Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону (3)

В статистике коронавируса в Литве есть две хорошие...

Такого развлечения в Литве еще не было: по железной дороге к Деду Морозу

Публичное учреждение "Аукштайтийская железная дорога"...

Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти (9)

За минувшие сутки в Литве было выявлен 851 новый случай...