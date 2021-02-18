Новая статистика смертности в Литве: пугает не только количество жертв коронавируса

В декабре 2020 года в Литве скончался 5831 человек, это на 1500 больше, чем в ноябре и на 2000 больше, чем в октябре.
От коронавируса в октябре скончались 76, в ноябре – 578, а в декабре 1471 человек.
По данным собеседника Delfi Землиса-Балявичюса, это лишь показывает, насколько опасен COVID–19.
"Мы видим, что коронавирус - опасная болезнь. Именно COVID–19 в декабре был второй самой распространенной причиной смерти жителей Литвы. И это факт. Второй момент – надо объяснять, что коронавирус может убить, он является опасным фактором риска.
Если ты заболел коронавирусом, можно умереть раньше, чем предусмотрено, то есть, он повышает риск смерти", – сказал ученый.
"Это последствие неуправления пандемией. Какой же еще может быть причина? Почему люди заболели, потому что у нас эпидемия. Болезнь широко распространилась, поэтому и получили такой результат. COVID–19 - не насморк, от которого не умирают", – сказал ученый.
Землис-Балявичюс заметил, что карантин - это та цена, которую он готов заплатить за то, чтобы кто-то еще хотя бы год мог видеть свою бабушку.
Департамент статистики указал, что коронавирус унес жизни 3129 человек, а по данным Института гигиены, от коронавируса скончались 2220 жителей.
"Если люди болели коронавирусом, откуда такая разница. Мы сравниваем людей, которые умерли не от коронавируса, но они болели вирусом с общей популяцией. Если мы увидим, что смертность такая же, как и без вируса, значит вирус не является дополнительным риском. Но мы видим, что скончалось больше людей из-за болезней системы кровообращения.
Мы видим, что в ноябре-декабре количество таких смертей увеличилось. Вопрос – откуда такой рост. Надо смотреть, не были ли эти люди больны коронавирусом? Тогда получается, что если ты заболел COVID–19, можешь умереть от другой болезни, это повышает риск смерти", – сказал Delfi Землис-Балявичюс.
Он надеется, что на этот вопрос ответит Институт гигиены.
В ноябре из-за болезней системы кровообращения скончались 2199, а в декабре – 2605 человек. Для сравнение в январе из-за болезней системы кровообращения скончались 1926, а в мае – 1674 человек.
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