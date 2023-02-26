Новая скульптура в Каунасе вызвала волну возмущения: критикуют и время установки и сходство с российским проектом

"Именно 24 февраля. Символично. Если правда то, что я вижу в социальных сетях, то это самый большой абсурд, какой только может быть. Словно жизнь в другом измерении, без контекста, без эмпатии", – критиковал министр.

Советник министра науки, образования и спорта Юргиты Шюгждинене, кандидат в каунасский горсовет Дайнорас Лукас также поделился в фейсбуке комментарием, в котором сравнил каунасского "Тура" с похожей инсталляцией запланированной в Краснодаре. Он критиковал и время появления – перед самыми выборами в муниципалитет.

Лукас отметил, что в этом случае не спрашивали и мнение самих горожан, опросов не было.

"Нет никаких сомнений, что это дешевый предвыборный трюк, только что горожанам он дорого обойдется. Ведь могли установить после 5 марта, это никак не изменило бы идею", – сказал он.

"Уже сейчас эта скульптура вызвала шум, трудно сказать, какая часть общества ее одобряет, а какая - нет. Думаю, в таких случаях ситуацию можно разрешить просто: спросить у каунасцев, что они думают, о такой скульптуре в городе и конкретно в этом месте. Такой опрос стоил бы всего несколько сотен евро (если в опросе два вопроса), но муниципалитет знал бы мнение горожан", – сказал Лукас.

Он заметил, что нынешний горсовет редко интересуется мнением горожан.

"Если бы большинство одобрило – скульптура могла бы появиться. Если нет, есть возможность отказаться от идеи, корректировать ее или убедить каунасцев в том, что она хорошая. К сожалению, этот горсовет мнением горожан не интересуется", – продолжил Лукас.

В пятничном пресс-релизе мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал, что Каунас "достоин такого солидного знака" и он должен быть не только на гербе, но и в публичных местах города.

Скульптура "Тур" в Каунасе появилась 24 февраля. Город заплатил за нее 176 000 евро.