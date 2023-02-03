"Присутствие Соединенных Штатов Америки в Литве и обязательство относительно региональной безопасности в настоящее время тверды как никогда. Мы приветствуем обязательство США по обеспечению непрерывного присутствия батальона США в Литве, а мы, в свою очередь, будем твердо придерживаться своего обязательства по предоставлению поддержки принимающей страны и улучшению условий присутствия военнослужащих США в Литве", — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, приветствуя прибывших и прощаясь с уезжающими военнослужащими, отметил: "Взаимодействие между Вооруженными силами Литвы и США является не данностью, а следствием упорного труда и совместных учений, и это именно то, к чему мы стремимся, размещая военнослужащих США в Литве. В случае угрозы первыми на защиту своего дома встанут литовские военнослужащие, но поддержка США жизненно важна как для укрепления позиций НАТО на восточном фланге Европы, так и для сдерживания вражеских сил".

Принимавший участие в церемонии замены ротаций посол США в Литве Роберт С. Гилкрист подчеркнул: "Война России в Украине подтверждает стратегическую важность присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Это седьмая непрерывная ротация американских войск в Литве является четким сигналом того, что обязательство США перед альянсом НАТО – незыблемо".